Otomobiliyle yayaya çarpıp ölümüne neden olan sürücü tutuklandı TOKAT'ın Zile ilçesinde, yolun karşısına geçmek isteyen Sadık Bozdemir'e (23) çarparak ölümüne neden olan ve alkollü olduğu belirlenen sürücü S.

Demirören Haber Ajansı Giriş: 22.10.2024 - 16:04 Güncelleme: 22.10.2024 - 16:10 facebook

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