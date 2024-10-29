Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Tokat Haberleri

        Tokat'ta hafriyat kamyonları çarpıştı; sıkışan sürücüleri itfaiye kurtardı

        TOKAT'ın Erbaa ilçesinde kafa kafaya çarpışan hafriyat kamyonlarının sürücüleri Altan Ateş (56) ve Mehmet Çetin (49) yaralandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 29.10.2024 - 15:18 Güncelleme: 29.10.2024 - 15:20
        ABONE OL
        ABONE OL
        Tokat'ta hafriyat kamyonları çarpıştı; sıkışan sürücüleri itfaiye kurtardı
        ABONE OL
        ABONE OL

        TOKAT’ın Erbaa ilçesinde kafa kafaya çarpışan hafriyat kamyonlarının sürücüleri Altan Ateş (56) ve Mehmet Çetin (49) yaralandı. Araçlarda sıkışan sürücüleri itfaiye ekipleri kurtardı.

        Kaza, saat 12.00 sıralarında Kuruçay Mahallesi Üç Tepeler mevkisinde meydana geldi. Tuğla fabrikalarına toprak taşıyan Altan Ateş yönetimindeki 60 KV 321 plakalı kamyon, karşı yönden gelen Mehmet Çetin yönetimindeki 60 ACY 004 plakalı toprak yüklü kamyonla kafa kafaya çarpıştı. Kazada iki kamyon şoförü de araçlarda sıkıştı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, itfaiye ekiplerinin yaklaşık 10 dakikalık çalışmasıyla kurtarıldı. Ateş ve Çetin, sağlık ekiplerinin yaptığı ilk müdahalenin ardından Erbaa Devlet Hastanesine kaldırıldı. Tedaviye alınan sürücülerin sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

        Polis kaza ile ilgili inceleme başlattı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tokat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tokat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Cumhuriyet'in 101'inci yılı! "Türkiye Cumhuriyeti mutlu, başarılı ve utkulu olacak"
        Cumhuriyet'in 101'inci yılı! "Türkiye Cumhuriyeti mutlu, başarılı ve utkulu olacak"
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Cumhuriyet Bayramı mesajı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Cumhuriyet Bayramı mesajı
        "Yaşasın Cumhuriyet!"
        "Yaşasın Cumhuriyet!"
        Prenses Cumhuriyet Bayramı'nı kutladı
        Prenses Cumhuriyet Bayramı'nı kutladı
        Yenidoğan çetesi savcısını tehdit edenler birbirine düştü
        Yenidoğan çetesi savcısını tehdit edenler birbirine düştü
        İngiltere'de Kenan Yıldız yarışı!
        İngiltere'de Kenan Yıldız yarışı!
        Muhammet 6 yaşındaydı... Oyun oynarken vurulup öldü!
        Muhammet 6 yaşındaydı... Oyun oynarken vurulup öldü!
        Kırmızı çıkmalı mıydı, penaltı var mı?
        Kırmızı çıkmalı mıydı, penaltı var mı?
        Alman VW'yi Çin çarptı
        Alman VW'yi Çin çarptı
        Osimhen açıkladı: G.Saray'da kalacak mı?
        Osimhen açıkladı: G.Saray'da kalacak mı?
        Ünlü markanın ürettiği tulum peynirinden bakın ne çıktı
        Ünlü markanın ürettiği tulum peynirinden bakın ne çıktı
        "Galatasaray'ın genlerinde var"
        "Galatasaray'ın genlerinde var"
        Çoban gübre çukuruna düştü! 3 kişi can verdi!
        Çoban gübre çukuruna düştü! 3 kişi can verdi!
        Alevler 5 gündür sönmüyor! Yürek yakan yangın!
        Alevler 5 gündür sönmüyor! Yürek yakan yangın!
        Uçakla bile gitmek çok uzun sürüyor!
        Uçakla bile gitmek çok uzun sürüyor!
        Özel: Meclis’te konuşalım
        Özel: Meclis’te konuşalım
        Kirayı eksik gönderenler dikkat!
        Kirayı eksik gönderenler dikkat!
        Hizbullah'ın yeni lideri belli oldu
        Hizbullah'ın yeni lideri belli oldu
        Açık ara önde
        Açık ara önde
        Kulübeden sadece 3 takviye!
        Kulübeden sadece 3 takviye!

        Benzer Haberler

        Tokat'ta iki kamyonun çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı
        Tokat'ta iki kamyonun çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı
        Tokat'ın ilçelerinde 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlandı
        Tokat'ın ilçelerinde 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlandı
        Çocukların bayraklı, marşlı 29 Ekim coşkusu kamerada
        Çocukların bayraklı, marşlı 29 Ekim coşkusu kamerada
        Tokat'ta 5 çocuk Türk bayrakları ile marşlar söyleyerek yürüdü
        Tokat'ta 5 çocuk Türk bayrakları ile marşlar söyleyerek yürüdü
        Başçiftlik ilçesindeki tek lisede 18 öğrenci eğitim görüyor
        Başçiftlik ilçesindeki tek lisede 18 öğrenci eğitim görüyor
        Tokat'ta minareye sıkışan güvercin kurtarıldı
        Tokat'ta minareye sıkışan güvercin kurtarıldı