Tokat'ta baba ile oğul tartışması kanlı bitti: 1 yaralı

TOKAT’ta Doğukan K. (20) tartıştığı babası Bahadır K.’yı (43) tabanca ile bacağından vurarak yaraladı.

Olay saat 22.00 sıralarında Mehmet Paşa Mahallesi’nde meydana geldi. Bahadır K. ile oğlu Doğukan K. arasında evde ailevi nedenlerden dolayı tartışma yaşandı. Çıkan tartışmanın kavgaya dönüştüğü olayda Doğukan K., tabanca ile babası Bahadır K.’yı bacağından yaraladı. Silah sesini duyan çevredeki komşuların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı baba, yapılan ilk müdahalenin ardından Tokat Devlet Hastanesi'ne kaldırılırken, Doğunkan K. ise olay yerinde polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.