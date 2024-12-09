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        Yeşilırmak'ta erkek cesedi bulundu

        TOKAT'ın Turhal ilçesinde Ali Ceylan'ın (83), Yeşilırmak Nehri'nde cansız bedeni bulundu.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 09.12.2024 - 11:35 Güncelleme: 09.12.2024 - 11:40
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        Yeşilırmak'ta erkek cesedi bulundu
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        TOKAT’ın Turhal ilçesinde Ali Ceylan’ın (83), Yeşilırmak Nehri’nde cansız bedeni bulundu.

        Turhal ilçe merkezinden geçen Yeşilırmak Nehri’nde bugün saat 09.00 sıralarında su yüzeyinde hareketsiz duran kişiyi görenler, 112 Acil Çağrı Merkezi’ne ihbarda bulundu. Bunun üzerine bölgeye polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekipler tarafından kıyıya çıkarılan cesedin, Ali Ceylan’a ait olduğu tespit edildi. Kontrollerde Ceylan’ın hayatını kaybettiği belirlendi. Ali Ceylan’ın cansız bedeni, otopsi için Turhal Devlet Hastanesi morguna götürüldü.

        Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tokat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tokat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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