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        Ballıca Mağarası'nı, geçen yıl 176 bin 250 kişi ziyaret etti

        TOKAT'ta, UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi'nde bulunan Ballıca Mağarası'nı, 2024 yılında, 176 bin 250 kişi ziyaret etti.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 03.01.2025 - 15:37 Güncelleme: 03.01.2025 - 15:40
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        Ballıca Mağarası'nı, geçen yıl 176 bin 250 kişi ziyaret etti
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        TOKAT'ta, UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi'nde bulunan Ballıca Mağarası'nı, 2024 yılında, 176 bin 250 kişi ziyaret etti. Ballıca Mağarası, Tokat merkezine 26 kilometre uzaklıktaki Pazar ilçesine bağlı Ballıca köyünde, 1085 rakımlı tepede bulunuyor. Dünyanın en gösterişli mağaralarından olan Ballıca Mağarası, ortalama 18 derece sıcaklığı, yüzde 54 nem oranı, milyonlarca yılda oluşan sarkıt ve dikitlerle dikkat çekiyor. Keşfedilmemiş bölümleriyle halen gizemini koruduğu belirtilen Ballıca Mağarası'nı 2023 yılında 150 bin kişi ziyaret etti. Doğa Koruma ve Milli Parklar Tokat Şube Müdürü İhsan İkinci, Ballıca Mağarası'nı 2024 yılında toplam 176 bin 250 yerli ve yabancı turistin ziyaret ettiğini açıkladı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tokat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tokat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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