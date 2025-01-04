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        Tokat'ta 2 otomobilin karıştığı kaza kamerada; 1 ölü, 2 yaralı (2)

        HASTANEDEHAYATINI KAYBETTİKazada ağır yaralanan Efraim Kavak, Erbaa Devlet Hastanesi'ndeki müdahalenin ardından Tokat Gaziosmanpaşa Üniversite Hastanesi'ne sevk edildi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 04.01.2025 - 12:04 Güncelleme: 04.01.2025 - 12:10
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        Tokat'ta 2 otomobilin karıştığı kaza kamerada; 1 ölü, 2 yaralı (2)
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        HASTANEDEHAYATINI KAYBETTİ

        Kazada ağır yaralanan Efraim Kavak, Erbaa Devlet Hastanesi’ndeki müdahalenin ardından Tokat Gaziosmanpaşa Üniversite Hastanesi'ne sevk edildi. Kavak, doktorların tüm çabalarına rağmen yaşamını yitirdi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tokat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tokat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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