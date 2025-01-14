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        Otomobil ile TIR çarpıştı: 2 ölü, 1 yaralı

        TOKAT'ın Niksar ilçesinde TIR ile çarpışan otomobildeki Ayşe Yılmaz (43) ve İlknur Karabulut (21) hayatını kaybetti, Zeliya Ayan (57) ağır yaralandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 14.01.2025 - 15:01 Güncelleme: 14.01.2025 - 15:05
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        Otomobil ile TIR çarpıştı: 2 ölü, 1 yaralı
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        TOKAT’ın Niksar ilçesinde TIR ile çarpışan otomobildeki Ayşe Yılmaz (43) ve İlknur Karabulut (21) hayatını kaybetti, Zeliya Ayan (57) ağır yaralandı.

        Kaza, saat 13.00 sıralarında Tokat-Niksar yolu Dönekse mevkisinde meydana geldi. Niksar’dan Tokat yönüne ilerleyen Ayşe Yılmaz idaresindeki 23 ADY 976 plakalı otomobil, karşı yönden gelen Adnan T. (23) idaresindeki 06 EJR 074 plakalı TIR ile çarpıştı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine jandarma, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibinin kontrolünde sürücü Yılmaz ile yanında bulunan İlknur Karabulut’un yaşamını yitirdiği belirlendi. Ağır yaralanan Zeliya Ayan ise ambulansla Niksar Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. TIR sürücüsü gözaltına alındı.

        Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tokat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tokat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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