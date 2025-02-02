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        Tokat'ta silahlı kavga: 2 yaralı

        TOKAT'ta motosikletli 2 kişi, husumetli oldukları 2 kişiyi çıkan tartışmada pompalı tüfekle vurup, yaraladı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 02.02.2025 - 15:54 Güncelleme: 02.02.2025 - 16:00
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        Tokat'ta silahlı kavga: 2 yaralı
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        TOKAT’ta motosikletli 2 kişi, husumetli oldukları 2 kişiyi çıkan tartışmada pompalı tüfekle vurup, yaraladı. Olay, güvenlik kamerasına yansıdı.

        Olay, saat 13.30 sıralarında Hoca Ahmet Mahallesi Sağlık Caddesi’nde meydana geldi. Kız meselesi yüzünden aralarında husumet bulunan M.M.B. (17) ve Ö.K. (17) ile B.E. (18) ve E.Ç. (17) karşılaştı. Motosiklette bulunun B.E. ve Ö.K. pompalı tüfekle M.M.B. ve Ö.K.’ye ateş etti. Ö.K. bacağından yaralandı. Şüpheliler, kaçmaya çalışan M.M.B.’yi de motosikletle takip edip, elinden vurdu. Şüpheliler motosikletle uzaklaşırken, 2 yaralı, çağırılan ambulansla hastaneye kaldırıldı.

        Şüphelilerin M.M.B.’yi kovaladığı anlar, çevredeki güvenlik kameralarına yansırken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tokat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tokat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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