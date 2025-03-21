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        Bakan Tunç: Suç şebekeleriyle, yolsuzlukla mücadele eden bir yargı istemiyorlar

        ADALETBakanı Yılmaz Tunç, "Suç şebekeleriyle, yolsuzlukla mücadele eden bir yargı istemiyorlar.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 21.03.2025 - 16:40 Güncelleme: 21.03.2025 - 16:40
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        Bakan Tunç: Suç şebekeleriyle, yolsuzlukla mücadele eden bir yargı istemiyorlar
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        ADALETBakanı Yılmaz Tunç, "Suç şebekeleriyle, yolsuzlukla mücadele eden bir yargı istemiyorlar. Bu yüzden yargı mensuplarına saldırıyor, tehdit ediyorlar. Ama milletimiz olup, biteni görüyor. Sessizce takip ediyor ve yeri geldiğinde gereken cevabı veriyor" dedi.

        Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, çeşitli temaslarda bulunmak üzere Tokat'a geldi. Kara yoluyla Artova ilçesine gelen Bakan Tunç'u Tokat Valisi Abdullah Köklü, AK Parti Tokat Milletvekilleri Yusuf Beyazıt, Cüneyt Aldemir, Mustafa Arslan, MHP Tokat Milletvekili Yücel Bulut, Tokat Belediye Başkanı Mehmet Kemal Yazıcıoğlu, il protokolü ve partililer karşıladı. Bakan Tunç, cuma namazını ilçedeki Merkez Camisi'nde kıldı. Namazın ardından Bakan Tunç, Artova Adalet Sarayı Temel Atma Töreni'ne katıldı.

        'ENERJİMİZİ YILLARCA BU SORUNA HARCADIK'

        Yılmaz Tunç, terörle mücadelede büyük mesafe kat edildiğini ifade ederek, "İnşallah Türkiye'yi terörün hiçbir türünün olmadığı, çocuklarımızın ve gençlerimizin geleceğe güvenle baktığı bir ülke haline getireceğiz. Terör örgütü silah bıraktığında, kendini fes ettiğinde; 40 yıldır ülkemizin kalkınmasına engel olan bu sorun ortadan kalkacak. Binlerce şehidimiz var, çok sayıda maddi ve manevi kayıp yaşadık. Enerjimizi yıllarca bu soruna harcadık. Ama artık bu karanlık dönemi geride bırakmaya çok yakınız. Terörün sona ermesi ile birlikte tüm gücümüzü ve imkanlarımızı milletimizin kalkınmasına ve refahına yönlendireceğiz. Etnik kökeni ne olursa olsun, ayrım gözetmeden, huzurlu bir Türkiye'yi hep birlikte inşa edeceğiz" diye konuştu.

        '23 YILDA ÇOK ÖNEMLİ REFORMLARA İMZA ATTIK'

        23 yılda çok önemli reformlara imza attıklarını ifade eden Bakan Tunç, "Adalet, devletin temel direğidir. Yargı, milletin hakkını, hukukunu savunur; haklıyı savunur ve adaletin tecellisi için çalışır. Bu 3 sütun da devleti ayakta tutar. Eğer toplumsal barış ve huzur sağlanmak isteniyorsa, mutlaka adaletin tesis edilmesi gerekir. Mevzuatın yenilenmesi için büyük mücadeleler verdik. Demokratik hukuk devletini güçlendirecek, hak arama yollarını artıracak değişikliklere karşı çıktılar ama millet adına o reformları gerçekleştirdik. Sıkıyönetim uygulamasını da anayasal sistemden çıkardık. 12 Eylül ve 28 Şubat darbecileri milletin huzurunda yargılandı. Bu milletimizin başarısıdır" dedi.

        'DARBECİLER HAKKINDA GÖZALTI KARARLARI VERİLDİ'

        15 Temmuz darbe girişimi sırasında yargı mensuplarının adliyelere koşarak milletin hakkını savunduğunu hatırlatan Bakan Tunç, "O gece siz meydanlarda direnirken, yargı mensuplarımız da adliyelere koştu. Darbeciler hakkında gözaltı kararları verildi. Hukuk devletine bağlı bir yargı sistemi sayesinde milletin iradesi korundu. 27 Mayıs'ta milletin seçtiklerini yargılayan, 12 Eylül'de yaşları büyütülerek idam edilen gençlere sessiz kalan, 28 Şubat'ta vesayetin önünde hazır ola geçen bir yargı vardı. Başörtülü kızlarımızı kürsülerden indiren bir sistem vardı. Ama artık milletin hakkını savunan, darbecilere karşı duran bir yargı var. Suç şebekeleriyle, yolsuzlukla mücadele eden bir yargı istemiyorlar. Bu yüzden yargı mensuplarına saldırıyor, tehdit ediyorlar. Ama milletimiz olup, biteni görüyor. Sessizce takip ediyor ve yeri geldiğinde gereken cevabı veriyor. Bizler bundan sonra da yine adaletin tecellisi için çalışmalarımıza hız kesmeden devam edeceğiz" diye konuştu.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

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