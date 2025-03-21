Bakan Tunç: Suç şebekeleriyle, yolsuzlukla mücadele eden bir yargı istemiyorlar

ADALETBakanı Yılmaz Tunç, "Suç şebekeleriyle, yolsuzlukla mücadele eden bir yargı istemiyorlar. Bu yüzden yargı mensuplarına saldırıyor, tehdit ediyorlar. Ama milletimiz olup, biteni görüyor. Sessizce takip ediyor ve yeri geldiğinde gereken cevabı veriyor" dedi.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, çeşitli temaslarda bulunmak üzere Tokat'a geldi. Kara yoluyla Artova ilçesine gelen Bakan Tunç'u Tokat Valisi Abdullah Köklü, AK Parti Tokat Milletvekilleri Yusuf Beyazıt, Cüneyt Aldemir, Mustafa Arslan, MHP Tokat Milletvekili Yücel Bulut, Tokat Belediye Başkanı Mehmet Kemal Yazıcıoğlu, il protokolü ve partililer karşıladı. Bakan Tunç, cuma namazını ilçedeki Merkez Camisi'nde kıldı. Namazın ardından Bakan Tunç, Artova Adalet Sarayı Temel Atma Töreni'ne katıldı.

'ENERJİMİZİ YILLARCA BU SORUNA HARCADIK'

Yılmaz Tunç, terörle mücadelede büyük mesafe kat edildiğini ifade ederek, "İnşallah Türkiye'yi terörün hiçbir türünün olmadığı, çocuklarımızın ve gençlerimizin geleceğe güvenle baktığı bir ülke haline getireceğiz. Terör örgütü silah bıraktığında, kendini fes ettiğinde; 40 yıldır ülkemizin kalkınmasına engel olan bu sorun ortadan kalkacak. Binlerce şehidimiz var, çok sayıda maddi ve manevi kayıp yaşadık. Enerjimizi yıllarca bu soruna harcadık. Ama artık bu karanlık dönemi geride bırakmaya çok yakınız. Terörün sona ermesi ile birlikte tüm gücümüzü ve imkanlarımızı milletimizin kalkınmasına ve refahına yönlendireceğiz. Etnik kökeni ne olursa olsun, ayrım gözetmeden, huzurlu bir Türkiye'yi hep birlikte inşa edeceğiz" diye konuştu.

'23 YILDA ÇOK ÖNEMLİ REFORMLARA İMZA ATTIK'

23 yılda çok önemli reformlara imza attıklarını ifade eden Bakan Tunç, "Adalet, devletin temel direğidir. Yargı, milletin hakkını, hukukunu savunur; haklıyı savunur ve adaletin tecellisi için çalışır. Bu 3 sütun da devleti ayakta tutar. Eğer toplumsal barış ve huzur sağlanmak isteniyorsa, mutlaka adaletin tesis edilmesi gerekir. Mevzuatın yenilenmesi için büyük mücadeleler verdik. Demokratik hukuk devletini güçlendirecek, hak arama yollarını artıracak değişikliklere karşı çıktılar ama millet adına o reformları gerçekleştirdik. Sıkıyönetim uygulamasını da anayasal sistemden çıkardık. 12 Eylül ve 28 Şubat darbecileri milletin huzurunda yargılandı. Bu milletimizin başarısıdır" dedi.