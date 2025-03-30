AK Parti'li Arslan: Yerli ve milli olan her şeye karşılar

AK Parti Tokat Milletvekili Mustafa Arslan, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in boykot çağrısına tepki göstererek "Ben Sayın Özel’e şunu tavsiye ediyorum. Bindikleri arabaları bıraksınlar, o Alman arabalarını bıraksınlar. Yerli ve milli Togg’a binsinler. Gerçi onlar Togg’u da boykot ederler. Yerli ve milli olan her şeye karşılar" dedi.

AK Parti Tokat İl Başkanlığı tarafından 26 Haziran Atatürk Kültür Sarayı’nda bayramlaşma programı düzenledi. Programa, AK Parti Tokat Milletvekilleri Mustafa Arslan, Yusuf Beyazıt, Cüneyit Aldemir, İl Başkanı Adem Dizer ve partiler katıldı. AK Parti Tokat Milletvekili Mustafa Arslan CHP'li Özgür Özel'in boykot çağrısını eleştirerek, "İsrail insanlık tarihinin en büyük soykırımını yaparken İsrail’i destekleyen markalara karşı hiçbir boykot önerisi olamayan CHP, kendi milli yerli markalarımıza karşı bir boykot başlattı. Ben Sayın Özel’e şunu tavsiye ediyorum. Bindikleri arabaları bıraksınlar, o Alman arabalarını bıraksınlar. Yerli ve milli Togg’a binsinler. Gerçi onlar Togg’u da boykot ederler. Yerli ve milli olan her şeye karşılar" diye konuştu.