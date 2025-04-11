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        Tokat'ta otomobil 60 metrelik uçuruma yuvarlandı: 4 yaralı

        TOKAT'ın Erbaa ilçesinde, otomobilin yaklaşık 60 metrelik uçuruma yuvarlandığı kazada 4 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 11.04.2025 - 13:21 Güncelleme: 11.04.2025 - 13:25
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        Tokat'ta otomobil 60 metrelik uçuruma yuvarlandı: 4 yaralı
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        TOKAT’ın Erbaa ilçesinde, otomobilin yaklaşık 60 metrelik uçuruma yuvarlandığı kazada 4 kişi yaralandı.

        Kaza, saat 09.30 sıralarında ilçeye 26 kilometre uzaklıktaki Erdemli köyü yakınlarında bulunan Aslanlar Mahallesi mevkisinde meydana geldi. İlçe merkezine seyir halinde olan Celil Çetin yönetimindeki 42 AY 927 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon kontrolünü kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak 60 metrelik uçuruma yuvarlandı. Kazada sürücü Celil Çetin ile araçta bulunan Ömer Binar, Şerife Binar ve Ayşe Çetin yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla Erbaa Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

        Jandarma, kazayla ilgili inceleme başlattı.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tokat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tokat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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