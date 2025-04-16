Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Tokat Haberleri

        Tokat'ta 10 bin sentetik ecza hap ele geçirildi; 20 gözaltı

        TOKAT'tadüzenlenen uyuşturucu operasyonunda 10 bin adet sentetik ecza hap ele geçirildi, gözaltına alınan 20 şüpheliden 8'i adliyeye sevk edildi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 16.04.2025 - 15:54 Güncelleme: 16.04.2025 - 16:00
        ABONE OL
        ABONE OL
        Tokat'ta 10 bin sentetik ecza hap ele geçirildi; 20 gözaltı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        TOKAT'tadüzenlenen uyuşturucu operasyonunda 10 bin adet sentetik ecza hap ele geçirildi, gözaltına alınan 20 şüpheliden 8'i adliyeye sevk edildi.

        İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) ile Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu satıcılarına yönelik eş zamanlı operasyon düzenledi. Belirlenen adreslere yapılan baskınlarda 20 şüpheli, gözaltına alındı. Şüphelilere ait ev ve iş yerlerinde yapılan aramalarda 10 bin adet sentetik ecza hap, 160 gram sentetik kannabinoid, 130 içimlik peçeteye emdirilmiş sentetik kannabinoid ve 6 gram metamfetamin ele geçirildi. Gözaltına alınan şüphelilerden 12'si emniyetteki işlemlerinin ardından serbest bırakılırken, S.E.M., B.A., B.K., E.E., H.Ö., B.İ., A.R.C. ve B.B.D. adliyeye sevk edildi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tokat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tokat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Sırrı Süreyya Önder yoğun bakımda
        Sırrı Süreyya Önder yoğun bakımda
        "Geçmiş olsun" mesajları
        "Geçmiş olsun" mesajları
        İlişkileri ortaya çıkmıştı: Kayınvalide ve damat tutuklandı
        İlişkileri ortaya çıkmıştı: Kayınvalide ve damat tutuklandı
        Kayıp gencin 1 yıl sonra cansız bedeni bulundu!
        Kayıp gencin 1 yıl sonra cansız bedeni bulundu!
        3 kişi ölmüştü! Kanlı düelloda sır perdesi aralandı!
        3 kişi ölmüştü! Kanlı düelloda sır perdesi aralandı!
        Dursun Özbek'ten Fenerbahçe'ye gönderme!
        Dursun Özbek'ten Fenerbahçe'ye gönderme!
        AB Komisyon Başkanı: Bildiğimiz Batı artık kalmadı
        AB Komisyon Başkanı: Bildiğimiz Batı artık kalmadı
        Aaron Boupendza hayatını kaybetti!
        Aaron Boupendza hayatını kaybetti!
        Fatma nine 95 yaşındaydı... Ölüm kuyusu!
        Fatma nine 95 yaşındaydı... Ölüm kuyusu!
        PlayStation'dan şok zam!
        PlayStation'dan şok zam!
        Tarkan'ın acı günü
        Tarkan'ın acı günü
        Şakir Paşa Ailesi'nin setinde yangın
        Şakir Paşa Ailesi'nin setinde yangın
        Kayıp kurye 3 gündür aranıyordu... Ormanda trajik son!
        Kayıp kurye 3 gündür aranıyordu... Ormanda trajik son!
        Dev pervane fabrikanın üzerine devrildi!
        Dev pervane fabrikanın üzerine devrildi!
        F.Bahçe'den santrfor harekatı!
        F.Bahçe'den santrfor harekatı!
        Fenerbahçe'de hedef 7'de 7!
        Fenerbahçe'de hedef 7'de 7!
        Emine'yi sokakta katletmişti! Ağabeyini de öldürmüş!
        Emine'yi sokakta katletmişti! Ağabeyini de öldürmüş!
        Tavuk eti hormonal dengeyi bozdu mu? 'Erkekleri dişileştiriyor' iddialarına yanıt
        Tavuk eti hormonal dengeyi bozdu mu? 'Erkekleri dişileştiriyor' iddialarına yanıt
        Altın fiyatlarında yeni rekor
        Altın fiyatlarında yeni rekor
        Yapay zeka ile artık mümkün olan 5 şey!
        Yapay zeka ile artık mümkün olan 5 şey!

        Benzer Haberler

        Zirai dondan korunmak için örtü altı meyve yetiştiriciliği önerisi
        Zirai dondan korunmak için örtü altı meyve yetiştiriciliği önerisi
        AK Parti Tokat Milletvekili Arslan, zirai dondan etkilenen köyleri ziyaret...
        AK Parti Tokat Milletvekili Arslan, zirai dondan etkilenen köyleri ziyaret...
        Tokat Ticaret Borsası Başkanı Bora: Elma ve kiraz üretimi durmuş vaziyette
        Tokat Ticaret Borsası Başkanı Bora: Elma ve kiraz üretimi durmuş vaziyette
        Tokat'ta uçuruma devrilen minibüsün sürücüsü yaralandı
        Tokat'ta uçuruma devrilen minibüsün sürücüsü yaralandı
        Tokat Valiliğinden zira don açıklaması
        Tokat Valiliğinden zira don açıklaması
        Yeşilay bölge toplantısı Tokat'ta yapıldı
        Yeşilay bölge toplantısı Tokat'ta yapıldı