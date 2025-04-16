Tokat'ta 10 bin sentetik ecza hap ele geçirildi; 20 gözaltı

TOKAT'tadüzenlenen uyuşturucu operasyonunda 10 bin adet sentetik ecza hap ele geçirildi, gözaltına alınan 20 şüpheliden 8'i adliyeye sevk edildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) ile Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu satıcılarına yönelik eş zamanlı operasyon düzenledi. Belirlenen adreslere yapılan baskınlarda 20 şüpheli, gözaltına alındı. Şüphelilere ait ev ve iş yerlerinde yapılan aramalarda 10 bin adet sentetik ecza hap, 160 gram sentetik kannabinoid, 130 içimlik peçeteye emdirilmiş sentetik kannabinoid ve 6 gram metamfetamin ele geçirildi. Gözaltına alınan şüphelilerden 12'si emniyetteki işlemlerinin ardından serbest bırakılırken, S.E.M., B.A., B.K., E.E., H.Ö., B.İ., A.R.C. ve B.B.D. adliyeye sevk edildi.