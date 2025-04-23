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        Tokat'ta otomobilin çarptığı motosikletin sürücüsü öldü; kaza kamerada

        TOKAT'ın Erbaa ilçesinde, otomobilin çarptığı motosikletin sürücüsü Murat Keskin (58) hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 23.04.2025 - 12:08 Güncelleme: 23.04.2025 - 12:10
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        Tokat'ta otomobilin çarptığı motosikletin sürücüsü öldü; kaza kamerada
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        TOKAT’ın Erbaa ilçesinde, otomobilin çarptığı motosikletin sürücüsü Murat Keskin (58) hayatını kaybetti. Kaza, güvenlik kamerasına yansıdı.

        Kaza, saat 08.00 sıralarında Mehmetçik Caddesi ile D-100 kara yolunun kesiştiği kavşakta meydana geldi. Erbaa’dan Niksar yönüne giden Ahmet Kanbolat (54) yönetimindeki 60 AK 129 plakalı otomobil, Murat Keskin yönetimindeki 60 AFY 587 plakalı motosiklete çarptı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Keskin, ambulansla Erbaa Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Burada tedavi altına alınan Murat Keskin doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı.

        Bu arada kaza, bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, Keskin’in Mehmetçik Caddesi’nden kavşağa ilerlemeden önce bir süre beklediği, daha sonra yola çıktığı ve D-100 kara yolunda ilerleyen otomobilin Murat Keskin’e çarptığı yer aldı.

        Kazaya ilişkin inceleme başlatıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tokat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tokat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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