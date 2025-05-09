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        2 ilde çalıntı ve change araç operasyonu; 14 gözaltı (2)

        7TUTUKLAMATokat ve Sivas'ta düzenlenen operasyonda çalıntı ve şasi numarası değiştirilmiş 30 araç ele geçirilirken, gözaltına alınıp adliyeye sevk edilen S.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 09.05.2025 - 23:18 Güncelleme: 09.05.2025 - 23:18
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        2 ilde çalıntı ve change araç operasyonu; 14 gözaltı (2)
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        7TUTUKLAMA

        Tokat ve Sivas'ta düzenlenen operasyonda çalıntı ve şasi numarası değiştirilmiş 30 araç ele geçirilirken, gözaltına alınıp adliyeye sevk edilen S.E., M.S., S.Y., U.U., A.Y., A.C. ve M.K. tutuklanırken, 7 şüpheli ise adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tokat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tokat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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