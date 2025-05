Bağ evindeki patlamanın davasında keşif yapıldı

TOKAT'ın Erbaa ilçesinde bağ evine tuzaklanan el yapımı patlayıcının infilak ettiği, 1 kişinin öldüğü, 5'i asker 6 kişinin yaralanmasına ilişkin görülen davada, 2 sanığa olay yerinde keşif yaptırıldı.

Olay, 18 Mayıs 2024’te saat 21.00 sıralarında Karayaka beldesinde meydana geldi. Ahmet Karaçoban (63) ile oğlu Sefa Can Karaçoban (29), beldede devriye görevi yürüten jandarmaların komutanını cep telefonuyla arayıp, bağ evlerine zorla girilmeye çalışıldığını, ayrıca içeride kendilerine ait olmayan kilitli bir sandık bulunduğunu belirtti. Jandarma ekipleri, adrese gitti. Ahşap sandığın kapağı açıldığında, içinde piknik tüpüne bağlı, 8 ile 10 santimetrelik inşaat demirleri ve 10’luk çivilerle parça tesirli hale getirilen el yapımı patlayıcı infilak etti. Patlamada, Ahmet Karaçoban (63) ve oğlu Sefa Can Karaçoban (29) ile askerler Uzman Çavuş Muhammed Avcı (25), Jandarma Astsubay Mustafa Evkay (32), Uzman Çavuş Burak Muslurget (30), Uzman Çavuş Alperen Songül (28) ve Uzman Çavuş Sezer Ertürk (28) yaralandı. Patlamadan 5 gün sonra bağ evinin sahibi Ahmet Karaçoban'ın oğlu Sefa Can Karaçoban, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Olayın ardından gözaltına alınan Turgay Öztürk (38) ve İsmail Güreldi (50), çıkarıldıkları hakimlik tarafından tutuklandı.