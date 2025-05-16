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        Bağ evindeki patlamanın davasında keşif yapıldı

        TOKAT'ın Erbaa ilçesinde bağ evine tuzaklanan el yapımı patlayıcının infilak ettiği, 1 kişinin öldüğü, 5'i asker 6 kişinin yaralanmasına ilişkin görülen davada, 2 sanığa olay yerinde keşif yaptırıldı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 16.05.2025 - 14:01 Güncelleme: 16.05.2025 - 14:01
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        Bağ evindeki patlamanın davasında keşif yapıldı
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        TOKAT'ın Erbaa ilçesinde bağ evine tuzaklanan el yapımı patlayıcının infilak ettiği, 1 kişinin öldüğü, 5'i asker 6 kişinin yaralanmasına ilişkin görülen davada, 2 sanığa olay yerinde keşif yaptırıldı.

        Olay, 18 Mayıs 2024’te saat 21.00 sıralarında Karayaka beldesinde meydana geldi. Ahmet Karaçoban (63) ile oğlu Sefa Can Karaçoban (29), beldede devriye görevi yürüten jandarmaların komutanını cep telefonuyla arayıp, bağ evlerine zorla girilmeye çalışıldığını, ayrıca içeride kendilerine ait olmayan kilitli bir sandık bulunduğunu belirtti. Jandarma ekipleri, adrese gitti. Ahşap sandığın kapağı açıldığında, içinde piknik tüpüne bağlı, 8 ile 10 santimetrelik inşaat demirleri ve 10’luk çivilerle parça tesirli hale getirilen el yapımı patlayıcı infilak etti. Patlamada, Ahmet Karaçoban (63) ve oğlu Sefa Can Karaçoban (29) ile askerler Uzman Çavuş Muhammed Avcı (25), Jandarma Astsubay Mustafa Evkay (32), Uzman Çavuş Burak Muslurget (30), Uzman Çavuş Alperen Songül (28) ve Uzman Çavuş Sezer Ertürk (28) yaralandı. Patlamadan 5 gün sonra bağ evinin sahibi Ahmet Karaçoban'ın oğlu Sefa Can Karaçoban, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Olayın ardından gözaltına alınan Turgay Öztürk (38) ve İsmail Güreldi (50), çıkarıldıkları hakimlik tarafından tutuklandı.

        Patlamaya ilişkin hazırlanan iddianameyle Öztürk ve Güreli hakkında 'Kasten öldürme' ve 'Kasten yaralama' suçlarından ağırlaştırılmış müebbet ve her bir yaralı için 8'er yıl hapis cezası istemiyle Tokat 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde dava açıldı. 7 Nisan’da görülen duruşmada mahkeme, suçlamaları kabul etmeyen 2 sanığa 16 Mayıs’ta keşif yaptırılmasına karar verdi.

        Turgay Öztürk ve İsmail Güreldi tutuklu bulundukları cezaevlerinden keşif için yoğun güvenlik önlemleri altında Karayaka beldesine getirildi. Sanıkların olaydan 1 gün önce geldikleri bölgede ve bağ evinde keşif yapıldı. Keşif sırasında bağ evi civarında bulunan Sefa Can Karaçoban'ın bir yakını, 'Ölüsünü yakacağım ölüsünü' diyerek tepki gösterdi. Ek ifadeleri alınan 2 sanığın tutuklu yargılandığı dava, 9 Temmuz’da görülmeye devam edecek.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tokat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tokat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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