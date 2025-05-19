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        Tokat'ta miras anlaşmazlığı kanlı bitti: Tartıştığı kardeşini yaraladı, yengesini öldürdü

        TOKAT'ın Erbaa ilçesinde Serkan Demir (38), miras yüzünden aralarında husumet bulunan kardeşi Emrah Demir (35) ve yengesi Safiye Demir'i (34) tabanca ile vurdu.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 19.05.2025 - 03:09 Güncelleme: 19.05.2025 - 03:15
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        Tokat'ta miras anlaşmazlığı kanlı bitti: Tartıştığı kardeşini yaraladı, yengesini öldürdü
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        TOKAT’ın Erbaa ilçesinde Serkan Demir (38), miras yüzünden aralarında husumet bulunan kardeşi Emrah Demir (35) ve yengesi Safiye Demir'i (34) tabanca ile vurdu. Safiye Demir öldü, Emrah Demir ise yaralandı.

        Olay saat 23.00 sıralarında ilçeye bağlı Karayaka beldesinde meydana geldi. Bir süredir aralarında miras anlaşmazlığı sebebiyle husumet oluşan Serkan Demir ile aynı binanın zemin katta oturan Emrah Demir ve eşi Safiye Demir arasında evin elektriğinin kesilmesi yüzünden tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüştü. Serkan Demir yanında taşıdığı ruhsatsız tabanca ile kardeşine ve yengesine ateş etti. Emrah ve Safiye Demir çifti yaralandı. Yaralılar ihbar üzerine olay yerine sevk edilen ambulanslarla Erbaa Devlet Hastanesine kaldırılarak tedaviye alındı. Vücudunun 6 yerine kurşun isabet eden Safiye Demir doktorların tüm müdahalelerine rağmen hayatını kaybetti. Emrah Demir'in tedavisinin sürdüğü belirtildi.

        Serkan Demir olayın hemen ardından jandarma ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Emrah ve Safiye Demir çiftinin yaklaşık 1 yıl önce evlendikleri öğrenildi.

        Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tokat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tokat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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