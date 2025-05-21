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        Tokat'ta uyuşturucu operasyonu; 2 tutuklama

        TOKAT'ın Erbaa ilçesinde polisin durdurduğu araçta 840 sentetik hap ele geçirilirken, gözaltına alınan 3 şüpheliden 2'si tutuklandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 21.05.2025 - 12:19 Güncelleme: 21.05.2025 - 12:25
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        Tokat'ta uyuşturucu operasyonu; 2 tutuklama
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        TOKAT’ın Erbaa ilçesinde polisin durdurduğu araçta 840 sentetik hap ele geçirilirken, gözaltına alınan 3 şüpheliden 2’si tutuklandı. Şüphelilerin adliyeye sevki sırasında şüphelilerin yakınları, görüntü almak isteyen gazetecilere tepki gösterip, tehdit etti.

        Tokat Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Erbaa ilçesinde gerçekleştirdikleri yol kontrolü sırasında Y.Ç.’ye ait otomobili durdurdu. Ekiplerin aramasında, aracın bagaj kısmında ses sistemine gizlenmiş özel bir bölmede 840 sentetik hap ele geçirildi. Y.Ç. ile birlikte araçta bulunan Talha T. ve Turgay K. gözaltına alındı. Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından dün adliyeye sevk edildi. Talha T. ve Turgay K. çıkartıldıkları hakimlikçe tutuklanarak, cezaevine gönderildi. Y.Ç. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

        Şüphelilerin adliyeye getirildiği sırada, bazı şüpheli yakınları görüntü alan basın mensuplarına tepki gösterip, tehdit etti.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tokat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tokat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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