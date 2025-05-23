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        Tokat'ta 800 bin TL değerinde hırsızlık; şüpheliler Kayseri ve Ankara'da yakalandı

        TOKAT'tagirdikleri evden 800 bin TL değerinde ziynet eşyası çalan 3'ü kadın 4 şüpheli, Ankara ve Kayseri'de yakalandı, 2'si tutuklandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 23.05.2025 - 12:23 Güncelleme: 23.05.2025 - 12:23
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        Tokat'ta 800 bin TL değerinde hırsızlık; şüpheliler Kayseri ve Ankara'da yakalandı
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        TOKAT'tagirdikleri evden 800 bin TL değerinde ziynet eşyası çalan 3'ü kadın 4 şüpheli, Ankara ve Kayseri'de yakalandı, 2'si tutuklandı.

        20 Mayıs'ta Perakende Mahallesi'ndeki bir eve giren 4 kişi, yaklaşık 800 bin TL değerinde ziynet eşyası çalarak kaçtı. İhbarla harekete geçen Tokat İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, bölgede geniş çaplı inceleme başlattı. Güvenlik kameralarını inceleyen ekipler, 3'ü kadın 4 şüphelinin Kayseri'den geldiğini belirledi. Şüphelilerden kadın S.E. ile erkek B.Y., Kayseri'nin Sarıoğlan ilçesinde bir otomobil içerisinde çalınan ziynet eşyaları ile A.T. ve S.Ç. isimler kadınlar da Ankara'da yakalandı. Tokat'a getirilen şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. S.E. ile B.Y. tutuklanırken, A.T. ve S.Ç. yurt dışına çıkma yasağı ve adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Soruşturma sürüyor.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tokat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tokat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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