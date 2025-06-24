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        Kargayı kurtarmak istedi, saldırıya uğradı

        TOKAT'ta havuza düşen yavru kargayı kurtarmak isteyen Fehmi Ertin, kargaların saldırısına uğradı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 24.06.2025 - 13:28 Güncelleme: 24.06.2025 - 13:35
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        Kargayı kurtarmak istedi, saldırıya uğradı
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        TOKAT'ta havuza düşen yavru kargayı kurtarmak isteyen Fehmi Ertin, kargaların saldırısına uğradı.

        Dudayev Parkı'ndaki bankta oturan Fehmi Ertin, süs havuzuna düşen bir kargayı fark ederek, yardım etmek istedi. Ertin, elini uzatıp kargayı sudan çıkardığı sırada diğer kargaların saldırısına uğradı. Fehmi Ertin başına aldığı darbeler sonucu panikle kaçtı. Çevredekilerin ihbarıyla bölgeye sağlık ekipleri sevk edildi. Ertin ambulansla Tokat Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Fehmi Ertin'in durumunun iyi olduğu ancak baş bölgesinde şişlikler olduğu öğrenildi. Olay, cep telefonuyla görüntülendi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tokat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tokat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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