Profesör Keskin: Keneye çıplak elle dokunmak riskli

TOKAT Gaziosmanpaşa Üniversitesi Fen- Edebiyat Fakültesi Biyoloji Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Adem Keskin, "Keneyi gördüğümüzde üzerine ateş tutmak, kolonya, alkol ya da yağ dökmek gibi yanlış uygulamalar var. Bu keneyi panikletir. Çıplak elle dokunmak da risklidir" dedi.

Yükseköğretim Kurulu'nca 81 ilde düzenlenen Bilim Kafe etkinlikleri kapsamında Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi tarafından Gökmedrese'de düzenlenen programda, vatandaşlar kene konusunda bilgilendirildi. Etkinlikte konuşan Gaziosmanpaşa Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Biyoloji Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Adem Keskin, keneyi çıkarırken yapılan hatalara dikkat çekti.

Kenenin en kısa zamanda çıkarılması gerektiğini ifade eden Prof. Dr. Adem Keskin, “Burada mümkün olduğu sürece keneyi en kısa zamanda çıkarmamız gerekiyor. Keneyi çıkarmak çok teknik bir iş değildir. Bir cımbız yardımıyla bile keneyi çıkarabilirsiniz. Cımbız bulamaz iseniz, bir ip yardımıyla hasta üzerinde alınmasının en kolay yöntemlerden birisi. Keneyi gördünüz, ip ile düğüm yapıyorsunuz. Sıktıktan sonra yukarı doğru çekiyorsunuz. İp de bulamadınız bir peçete yardımıyla, yaprak yardımıyla keneyi vücudumuzdan çıkartmamız gerekiyor. Yapılan yanlış uygulamalar var. Keneyi gördük hemen üzerine ateş yakmak, kolonya, alkol ya da yağ dökenleri bile gördüm. Bunlar keneyi panik yapar. Çıplak el ile dokunmuyoruz” dedi.