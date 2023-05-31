Tokat'tan kısa kısa

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TOKAT (AA) - Tokat'ın Sulusaray ilçesinde sağanak etkili oldu.

İlçeye bağlı Ballıkaya köyünde şiddetli sağanak, tarım arazilerine zarar verdi.

Sulusaray Kaymakamlığı ekipleri bölgede sorun olmaması için çalışmalara başladı.

Meteorolojiden alınan verilere göre yağışların bir müddet daha devam edeceği belirtilerek, ani dere taşması ve su baskını konusunda vatandaşların dikkatli olmaları uyarısında bulunuldu.

- Pazar'da anaokulu yıl sonu etkinliği düzenlendi

Tokat Pazar Kaymakamı Mehmet Miraç Demir, Belediye Başkanı Erdoğan Yılmaz, İlçe Milli Eğitim Müdürü Nihat Tekiner Mahperi, Hatun Anaokulu tarafından hazırlanan okul öncesi eğitimi yıl sonu şenliğine katıldı.

Etkinlikte öğrencilerin yıl içinde yaptıkları el emekleri ile hazırlanmış boyama, resim ve el işi çalışmaları sergilendi.



Etkinlikte minik öğrencilerin hazırladığı gösteriler de sunuldu.





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