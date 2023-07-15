İz takipte jandarmanın en büyük yardımcısı hassas burun "Tank"

TOKAT (AA) - EKBER TÜRKOĞLU - Tokat İl Jandarma Komutanlığı bünyesinde görevli iz takip köpeği "Tank", aranan kişilerin bulunmasında jandarmanın en büyük yardımcısı konumunda.

Nevşehir Jandarma At ve Köpek Eğitimi Merkezi Komutanlığı'nda (JAKEM) titizlikle eğitilen Belçika Malinois cinsi 4 yaşındaki iz takip köpeği "Tank", 2020'de Tokat'ta görevlendirildi.

Aranan kişilerin bulunmasından jandarmanın en büyük yardımcısı olan "Tank", bugüne kadar Jandarma Uzman Çavuş Emre Ayaz ile çok sayıda kayıp kişinin arama çalışması ile asayiş olaylarında görev aldı.

Ayaz tarafından her gün yaklaşık bir saat eğitim yaptırılan Tank daha sonra kulübesinde dinleniyor.

Tank, gösterdiği başarılarından dolayı JAKEM tarafından bu yıl başarı işareti ile ödüllendirildi. Tank'ın aldığı işaret, tasmasına takıldı.

- 80 asayiş olayı ile 14 kayıp kişiyi arama çalışmasına katıldı

Uzman Çavuş Ayaz, AA muhabirine, 3 yıldır "Tank" ile beraber görev yaptıklarını söyledi.

Tank'ın birçok göreve katıldığını belirten Ayaz, "İz takip köpeği Tank, huzur ve güven ortamının sağlanması, suçun önlenmesi, kayıp vatandaşlarımızın bulunmasında icra edilen faaliyetlerde zaman ve kuvvet tasarrufu sağlayan etkin bir unsur olarak görev almakta. JAKEM Komutanlığımızda 52 hafta temel eğitimimizi aldık. 14 hafta da branş eğitimi olmak üzere 66 hafta eğitim görmüştür. " dedi.

Tank'ın iz takip branş eğitimini başarıyla tamamlamasının ardından Tokat İl Jandarma Komutanlığında görevlendirildiğini anlatan Ayaz, "Tank, görev yaptığı süre boyunca 80 asayiş olayı, 14 kayıp vatandaşımızı arama görevinde bulundu. 29 Eylül 2022'de Reşadiye ilçesinde kayıp vatandaşımızın bulunması ve diğer görevlerde gösterdiği başarılardan dolayı üstün başarı işareti ile ödüllendirildi." diye konuştu.