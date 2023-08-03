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        TOGÜ kuruluşunun 31. yıl dönümüne özel hatıra pulu bastırdı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.08.2023 - 11:50
        TOGÜ kuruluşunun 31. yıl dönümüne özel hatıra pulu bastırdı

        TOKAT (AA) - Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi (TOGÜ) tarafından kuruluşunun 31’inci yıl dönümü anısına hatıra pulu bastırıldı.

        TOGÜ'den yapılan yazılı açıklamaya göre, 1992'de kurulan Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi’nin 31’inci kuruluş yıl dönümü anısına Tokat PTT Baş Müdürlüğü tarafından hatıra pulu bastırıldı.

        TOGÜ’ye ait görsellerin bulunduğu birbirinden farklı 9 hatıra pulu, Tokat PTT Baş Müdürü Muhterem Demir, PTT İdari ve Mali İşler Birimler Müdürü Mustafa Ödübek, PTT İşletme Müdürü Arzu Avcı ve PTT Pazarlama Personeli Güzin Ayata Topal tarafından TOGÜ Rektörü Prof. Dr. Fatih Yılmaz’a takdim edildi.

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