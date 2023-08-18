Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Tokat Haberleri

        MHP Almus İlçe Başkanı Yıldırım Altundağ oldu

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.08.2023 - 18:52
        ABONE OL
        ABONE OL
        MHP Almus İlçe Başkanı Yıldırım Altundağ oldu
        ABONE OL
        ABONE OL

        TOKAT (AA) - Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Almus Olağan İlçe Kongresi yapıldı.

        Kongre, üyelerin katılımı ile ilçe başkanlığında gerçekleşti.

        Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunması ile başlayan kongrede, divan başkanlığı seçimi yapıldı. Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin mesajı okundu.

        227 kayıtlı ilçe delegesi bulunan seçime eski MHP İlçe Başkanı Mehmet Arslantaş'ın aday olmaması nedeni ile Yıldırım Altundağ başkanlığında tek liste ile gidildi.

        Yapılan konuşmaların ardından oy verme işlemi gerçekleştirildi. İlçede bir düğün salonunda yapılan seçimde Yıldırım Altundağ​​​​​​​ başkan seçildi.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Dibi bataklık olan gölette felaket!
        Dibi bataklık olan gölette felaket!
        Hakim Ziyech, İstanbul'a geliyor!
        Hakim Ziyech, İstanbul'a geliyor!
        İstanbul'da rapçilere operasyon! 3 gözaltı var
        İstanbul'da rapçilere operasyon! 3 gözaltı var
        İngiltere'de 7 bebeği öldüren hemşire hakkında karar
        İngiltere'de 7 bebeği öldüren hemşire hakkında karar
        Bitcoin'de 10 ayın en sert düşüşü
        Bitcoin'de 10 ayın en sert düşüşü
        İstanbul'da yaşandı! Taksicinin darp ettiği adam öldü!
        İstanbul'da yaşandı! Taksicinin darp ettiği adam öldü!
        Cezayirli kadının şüpheli ölümü! Otel penceresinden düştü
        Cezayirli kadının şüpheli ölümü! Otel penceresinden düştü
        Zaniolo gelişmesi!
        Zaniolo gelişmesi!
        Birbirlerini çok sevdiler! İki gencin acı sonu!
        Birbirlerini çok sevdiler! İki gencin acı sonu!
        O kişiler aspirin kullansa bile felç olabilir
        O kişiler aspirin kullansa bile felç olabilir
        Cem Uzan’dan after parti
        Cem Uzan’dan after parti
        Çiftlik evinde kâbus! Maskeli 7 soyguncu dehşeti yaşattı
        Çiftlik evinde kâbus! Maskeli 7 soyguncu dehşeti yaşattı
        Arazi anlaşmazlığında çifte cinayet!
        Arazi anlaşmazlığında çifte cinayet!
        İnce tatil
        İnce tatil
        "Atan İrfan Can ile tutan İrfan Can"
        "Atan İrfan Can ile tutan İrfan Can"
        Sahne Sultanların!
        Sahne Sultanların!
        İstanbul’un tarih ve görüntü hafızası, çürüyüp gitmekten Ergün Bey’in sayesinde kurtuldu!
        İstanbul’un tarih ve görüntü hafızası, çürüyüp gitmekten Ergün Bey’in sayesinde kurtuldu!
        9 yılda 929 milyar dolar kaybettik
        9 yılda 929 milyar dolar kaybettik
        Geleceğin kraliçesi askeri eğitimde
        Geleceğin kraliçesi askeri eğitimde
        Elektrik tüketiminde yeni rekor
        Elektrik tüketiminde yeni rekor

        Benzer Haberler

        Tokat'ta otomobil bariyere çarptı, 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı
        Tokat'ta otomobil bariyere çarptı, 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı
        Otomobil bariyerlere çarptı; 1 ölü, 1 yaralı
        Otomobil bariyerlere çarptı; 1 ölü, 1 yaralı
        MHP Yeşilyurt İlçe Başkanı Aydoğan, güven tazeledi
        MHP Yeşilyurt İlçe Başkanı Aydoğan, güven tazeledi
        Tokat Belediye Başkanı Eroğlu altyapı çalışmaları hakkında bilgi verdi
        Tokat Belediye Başkanı Eroğlu altyapı çalışmaları hakkında bilgi verdi
        Kızılay Tokat'ta kan bağışı topluyor
        Kızılay Tokat'ta kan bağışı topluyor
        Almus'ta yeni yapılan cami ibadete açıldı
        Almus'ta yeni yapılan cami ibadete açıldı