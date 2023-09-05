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        Zile Belediye Başkanı Şükrü Sargın, zabıta ekipleriyle buluştu

        Zile Belediye Başkanı Şükrü Sargın, Zabıta Haftası etkinlikleri kapsamında zabıtalarla bir araya geldi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.09.2023 - 16:12 Güncelleme: 05.09.2023 - 16:12
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        Zile Belediye Başkanı Şükrü Sargın, zabıta ekipleriyle buluştu
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        Sargın, Zile'de düzeni ve asayişi sağlama görevlerini başarıyla yerine getirdikleri için zabıta ekibine teşekkür etti.

        Zabıtaların, vatandaşla ve esnafla olan ilişkilerinde hiçbir ayrım yapmaksızın herkese eşit mesafede bakması gerektiğini belirten Sargın, şunları kaydetti:

        "Zor bir göreviniz var. Bizler evlerimizde yatarken sizler çalışıyorsunuz. Sizlerden tek bir istediğim var, vatandaşa her zaman duyarlı davranmanız. Çalıştıkları kentin düzenini oluşturan, imardan çevre sağlığına, pazar alanlarından kentin estetiğine, ekonomik yapıdan kolluk gücüne kadar birçok görev yüklenen zabıta personelimizdir. Bu kadar önemli görev ve sorumluluklarınız sizlere büyük yükler getiriyor. Sizlerin her zaman olduğu gibi özverili, çalışkan ve adaletli biçimde çalışmaya devam edeceğinizi biliyorum. Bu anlamda ilçemizin düzenine, huzur ve sağlığına emek veren zabıta arkadaşlarımıza teşekkür ederim. Tüm çabamız, halkımıza hak ettiği hizmeti vermeye çalışan personelimizin en iyi şartlarda görev yapması üzerinedir."

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