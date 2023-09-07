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        CHP Yeşilyurt 14. ilçe kongresi yapıldı

        CHP Yeşilyurt 14. olağan ilçe kongresi yapıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.09.2023 - 16:15 Güncelleme: 07.09.2023 - 16:23
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        CHP Yeşilyurt 14. ilçe kongresi yapıldı
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        Seçime tek liste olarak giren mevcut başkan Ali Sarı, oy kullanan 46 delegenin tamamının oyunu alarak yeniden Yeşilyurt CHP İlçe Başkanı seçildi.

        Kongreye, CHP Tokat Milletvekili Kadim Durmaz, CHP İl Başkanı Murat Yazıcı, Merkez İlçe Başkanı Aytekin Ayan, Atatürkçü Düşünce Derneği Tokat Şube Başkanı Mehmet Ali Cinlioglu, Niksar İlçe Başkanı Zafer Başar, Artova İlçe Başkanı Cüneyt Topsakal, Sulusaray İlçe Başkanı Hikmet Soylu ve partililer katıldı.

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