Turhal ilçesinde "Kanal Turhal" törenle açıldı

Turhal Belediyesi tarafından "Kanal Turhal" düzenlenen törenle hizmete açıldı.

İlçeden geçen Yeşilırmak kenarında yapılan projede yürüyüş yolları, yeşil alanlar, oturma ve dinlenme alanları, seyir terasları ve etkinlik alanı yer alıyor.

Turhal Belediye Başkanı İlker Bekler, törende yaptığı konuşmada, projenin belediyenin kendi öz kaynakları ile yapıldığını belirtti.

Bekler, yaklaşık üç buçuk yıldır proje üzerinde çalıştıklarına işaret ederek, "Yeşilırmak havzamızın ıslahı ve çevresel peyzaj düzenlemesini içeren bu projeyle Yeşilırmak Nehri'miz Müftü, Pazar ve Kazım Karabekir mahallelerimiz başta olmak üzere tüm Turhal'ımıza hayat kaynağı olacaktır. Şehrimize yeni bir vizyon katacağına inandığımız bu projemizde kullandığımız travertenlerimiz Turhal Belediyemizin kendi öz kaynağıdır. Her kesimden insanımızı yaşamaktan mutluluk duyduğu ve şehrine ait olmaktan dolayı iftihar ettiği bir Turhal inşa etmek ve gelecek nesillere aktarmak istiyoruz." dedi.

Konuşmaların ardından kurdele kesimi yapıldı.

Etkinlikte tekne turu, flyboard gösterisi sunulurken vatandaşlara yemek ikram edildi.

Açılışa, AK Parti Tokat Milletvekilleri Mustafa Arslan ve Cüneyt Aldemir, AK Parti Tokat İl Başkanı Ali Özer, AK Parti Turhal İlçe Başkanı Yusuf Karakoyun, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.