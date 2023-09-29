Lise öğrencisi Kader yazdığı 87 şiiri kitaplaştırmak istiyor

Tokat'ta yaşayan ve 9 yaşındayken kaybettiği babasına özlemini yazdığı şiirlerine yansıtan 17 yaşındaki lise öğrencisi Kader Hülagü, şiirlerinin kitaplaştırılması için destek bekliyor.

İl merkezi Örtmeliönü Mahallesi'nde annesi ve 2 kardeşiyle yaşayan Hülagü, şiir yazmaya ilkokul yıllarında başladı.

Tokat Zübeyde Hanım Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Moda Tasarım Teknolojileri alanı son sınıf öğrencisi Hülagü, şiirlerinin çoğunda 9 yaşındayken kaybettiği babasına olan hasretine yer verdi.

Bunun yanı sıra aşk temalı şiirler de yazan Hülagü, bugüne kadar 87 şiir kaleme aldı.

Kader Hülagü, AA muhabirine, babasının vefat etmesinin ardından Almus ilçesine bağlı Ormandibi köyünden il merkezine taşındıklarını söyledi.

Babasının vefatı ve Tokat'a taşındıktan sonra içine kapanık bir insan olduğunu belirten Hülagü, "İnsanlarla konuşmak yerine kağıtlara yazmayı tercih ettim. Sınıf öğretmenim şiir yazdığımı fark etti. İlk başta, 'Ben ve şiir, alakası yok' dedim. Çünkü normalde duygularımı karşı tarafa belli eden biri değilim ama kağıda çok güzel dökebiliyorum kelimeleri." ifadelerini kullandı.

Sınıf öğretmeninin kendisine hediye ettiği defterle şiire daha fazla odaklandığını dile getiren Hülagü, şunları kaydetti:

"Sınıf öğretmenim, 'Yazmaya devam et' diyerek bana bir defter hediye etti. Bugüne kadar 87 şiir yazdım. Yaşadığım olaya bağlı olarak yazıyorum. Tek isteğim şiirlerimin, bir yayınevi ya da bir yerle anlaşıp kitaplaştırılması. Benim gibi babasını küçük yaşta kaybedenlere bu kitapla ilham olmak istiyorum. Daha iyilerini yapabileceğimizi, diğerlerinden farkımız olmadığını göstermek istiyorum."