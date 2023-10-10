Almus'ta Tarım Kredi Kooperatif Market açıldı
Tarım Kredi Kooperatif Market, Tokat'ın Almus ilçesinde hizmete girdi.
Tarım Kredi Kooperatif Market, Tokat'ın Almus ilçesinde hizmete girdi.
Marketin açılışı, Kaymakam Emre Özmen'in katılımıyla gerçekleştirildi.
Almus Müftüsü Emin Kaplan'ın dua etmesinin ardından marketin açılışı yapıldı. Daha sonra katılımcılar marketi gezdi.
Kaymakam Özmen, ilçelerinde faaliyete başlayan Tarım Kredi Kooperatif Market'in ürün çeşitliliği anlamında fayda sağlayacağına inandığını dile getirerek, hayırlı olması temennisinde bulundu.
Özmen, açılışın ardından vatandaşlarla sohbet etti.