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        Erbaa Devlet Hastanesi'nde "pembe kod" tatbikatı düzenlendi

        Erbaa Devlet Hastanesi'nde "pembe kod" tatbikatı gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.10.2023 - 12:24 Güncelleme: 20.10.2023 - 12:24
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        Erbaa Devlet Hastanesi'nde "pembe kod" tatbikatı düzenlendi
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        Erbaa Devlet Hastanesi'nde "pembe kod" tatbikatı gerçekleştirildi.

        Erbaa Devlet Hastanesi Kadın Doğum servisinde gerçekleştirilen "pembe kod" tatbikatında senaryo gereği bir kişi, serviste bulunan bebeği kimsesin bulunmadığı bir anda kaçırdı.

        Çocuklarını göremeyen ailenin durumu güvenlik görevlilerine haber vermesinin ardından hastane genelinde pembe kod uygulaması başlatıldı.

        Hastane bahçesinde görülen zanlı, araca bindiği anda güvenlik görevlilerinin müdahalesiyle kaçamadan yakalandı.

        Sağlık ekipleri, kaçırılan bebeği servise getirip sağlık durumunu kontrol etti. Bebek, daha sonra ailesine teslim edildi.

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