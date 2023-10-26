Yeşilyurt'ta çiftçilere süt sağım makinesi dağıtıldı

Yeşilyurt İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğünce çiftçilere süt sağım makinesi dağıtıldı.

Türkiye Dayanıklı Peyzaj Entegrasyonu Projesi kapsamında, 17 süt işletmesine yüzde 50 hibeli süt sağım makinesi Hükümet Konağı önünde düzenlenen törenle teslim edildi.

Törene, Yeşilyurt Kaymakam Vekili Murathan Cebeci, İlçe Tarım ve Orman Müdürü İbrahim Türk, teknik personel ve vatandaşlar katıldı.

Yeşilyurt Kaymakamı Cebeci, yaptığı açıklamada, "İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğümüzce hazırlanan proje kapsamında hibe desteği almaya hak kazanan çiftçilerimize süt sağım makinelerini teslim ediyoruz. Projede emeği geçenlere teşekkür ediyor sizlere de hayırlı olsun diyorum." dedi.