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        Tokat'ta "100. Yıl Bisiklet Turu" düzenlendi

        Tokat'ta Cumhuriyet'in 100'üncü yıl dönümü etkinlikleri kapsamında "100. Yıl Bisiklet Turu" yapıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.10.2023 - 12:13 Güncelleme: 28.10.2023 - 12:13
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        Tokat'ta "100. Yıl Bisiklet Turu" düzenlendi
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        Tokat'ta Cumhuriyet'in 100'üncü yıl dönümü etkinlikleri kapsamında "100. Yıl Bisiklet Turu" yapıldı.

        İl Milli Eğitim Müdürlüğü koordinesinde düzenlenen etkinliğe çok sayıda öğrenci katıldı.

        15 Temmuz Anadolu Lisesi önünde başlayan etkinlikte öğrenciler, Gaziosmanpaşa Bulvarı üzerinden Cumhuriyet Meydanı'na kadar pedal çevirdi.

        Tokat Valisi Numan Hatipoğlu, Belediye Başkanı Eyüp Eroğlu, İl Milli Eğitim Müdürü Ahmet Özdemir de güzergahta bisiklet sürdü.

        Etkinliğe kurum müdürleri, öğretmenler, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.

        Hatipoğlu, Cumhuriyet'in 100'üncü yılını Tokat'ta büyük coşkuyla kutladıklarını söyledi.

        Her alanda faaliyetler düzenlemeye çalıştıklarını belirten Hatipoğlu, “Gençlerimizle, gönüllerimizle bisikletseverlerle şehir içinde bisiklet turu yaptık. Belediye başkanımız ile pedal çevirdik. Çok güzel bir deneyimdi. Benzeri etkinliklerimiz bundan sonraki süreç içinde devam edecek. Her alanda coşkuyla Cumhuriyet'imizin 100'üncü yılını kutlamak için çalışmalarımıza devam ediyoruz." dedi.

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