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        Tokat'ın ilçelerinde Cumhuriyet'in 100. yılı kutlandı

        Tokat'ın Başçiftlik, Turhal, Yeşilyurt ve Almus ilçelerinden 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı ve Cumhuriyet'in 100. yılı çeşitli etkinliklerle kutlandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.10.2023 - 15:51 Güncelleme: 29.10.2023 - 15:51
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        Tokat'ın ilçelerinde Cumhuriyet'in 100. yılı kutlandı
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        Tokat'ın Başçiftlik, Turhal, Yeşilyurt ve Almus ilçelerinden 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı ve Cumhuriyet'in 100. yılı çeşitli etkinliklerle kutlandı.

        Kutlama programı saygı duruşu ve İstiklal Marşının okunması ile başladı. Başçiftlik Kaymakamı Gönül Uçar ve Başçiftlik Belediye Başkanı Murat Tunçel öğrenciler ve vatandaşların bayramlarını kutladılar.

        Günün anlam ve önemi belirten konuşmayı Başçiftlik Kaymakamı Gönül Uçar yaptı. Kutlama programında öğrenciler tarafından şiirler okundu, şarkılar söylendi, gösteriler sunuldu. Cumhuriyetin 100. yılı kutlama etkinlikleri kapsamında ilçe genelindeki okullarda yapılan yarışmalarda dereceye girenlere ödüller verildi.

        Bayram kutlama programına, Hatipli Belediye Başkanı Murat Cengiz, İlçe Jandarma Komutanı Muharrem Er, İlçe Emniyet Müdürü Abdullah Ertürkler, daire amirleri, siyasi parti temsilcileri, mahalle ve köy muhtarları, şehit aileleri ve gaziler, öğretmenler, öğrenciler ve vatandaşlar katıldılar.

        - Turhal

        Turhal'da Cumhuriyet Meydanı'nda tören düzenlendi.

        Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan törende günün anlam ve önemini belirten konuşmayı Turhal Kaymakamı Turan Soğukoluk yaptı.

        Törende öğrenciler şiir okuyarak, tekvando ve halk oyunları gösterileri sundu.

        Törene Cumhuriyet Başsavcısı Lütfullah Topuk, Turhal Belediye Başkanı İlker Bekler, Şenyurt Belediye Başkanı Cafer Ünal Arslan, İlçe Jandarma Komutanı Jandarma Kıdemli Yüzbaşı Burak Dügeroğlu, İlçe Emniyet Müdürü Nevzat Öztürk, İlçe Milli Eğitim Müdürü Ali Taştan, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri, kurum müdürleri, gaziler ve şehit yakınları, öğretmenler, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.

        -Yeşilyurt

        Yeşilyurt'ta Hükümet Konağı önünde tören düzenlendi. Tören saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunması ile başladı.

        Yeşilyurt Kaymakamı Murathan Cebeci ve Yeşilyurt Belediye Başkanı Muhsin Yılmaz öğrencilerin ve halkın bayramını kutladı.

        Tören, öğrenciler tarafından okunan şiirler, çeşitli gösteriler ve müzik dinletileri ile sona erdi.

        - Almus

        Almus'ta Spor Salonu'ndaki etkinliklere Kaymakam Emre Çömen, Belediye Başkanı Bekir Özer, vatandaşların ve öğrencilerin bayramını kutladı.

        Günün anlam ve önemini belirten konuşma Kaymakam Emre Çömen tarafından yapıldı.

        Öğrenciler tarafından şiirler ve kompozisyonlar okundu.

        Almus Çok Programlı Lise öğrencilerinin sunduğu oratoryo gösterisi arından Almus Gençlik Spor Müdürlüğü güreşçilerinin yaptığı gösteri le tören sona erdi.

        - Erbaa

        Erbaa ilçesinde bir işletme 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla D-100 kara yoluna astığı dev bayrak vatandaşların yoğun ilgisin çekti.

        D-100 karayolu Erbaa küçük sanayi sitesi karşısında bir işletme tarafından vinçle asılan dev Türk Bayrağı, yoldan geçen araç sahipleri ve vatandaşların ilgisini çekti.

        - Sulusaray

        Sulusaray Spor Salonu'na düzenlenen programa Kaymakam Ömer Burak Bozkurt, Belediye Başkanı Necmettin Çoruk, daire amirleri, öğrenciler ve çok sayıda vatandaş katıldı.

        Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasından sonra Kaymakam Bozkurt, günün anlam ve önemini vurgulayan konuşma yaptı.

        Öğrenciler tarafından halk oyunları, oratoryo, müzik, şiir dinletisi, bando gösterisi sergilendi.

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