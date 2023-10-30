Tokat'ta teyzeler şiir okuyarak Cumhuriyet Bayramı'nı kutladılar Tokat'ın Zile ilçesindeki bir köyde kadınlar çocukken öğrendikleri şiirleri, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı ve Cumhuriyet'in 100. yılını kutlamak için okudu.

Tokat'ın Zile ilçesindeki bir köyde kadınlar çocukken öğrendikleri şiirleri, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı ve Cumhuriyet'in 100. yılını kutlamak için okudu.

İlçeye bağlı Çiftlik köyünde Cumhuriyet'in 100. yılını kutlamak isteyen vatandaşlar köyde çocuk olmayınca kendileri etkinlik yapmaya karar verdi.

Öğrenci olmadığı için kapatılan köy okulu önünde ellerinde Türk bayraklarıyla toplanan köylüler arasından yaşları 60 ve üzeri olan teyzeler, çocukken öğrendikleri şiirleri okudu.

Teyzelerin şiir okuması bir vatandaş tarafından cep telefonu ile kaydedildi.