Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Tokat Haberleri

        Tokat'ta teyzeler şiir okuyarak Cumhuriyet Bayramı'nı kutladılar

        Tokat'ın Zile ilçesindeki bir köyde kadınlar çocukken öğrendikleri şiirleri, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı ve Cumhuriyet'in 100. yılını kutlamak için okudu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.10.2023 - 11:05 Güncelleme: 30.10.2023 - 11:05
        ABONE OL
        ABONE OL
        Tokat'ta teyzeler şiir okuyarak Cumhuriyet Bayramı'nı kutladılar
        ABONE OL
        ABONE OL

        Tokat'ın Zile ilçesindeki bir köyde kadınlar çocukken öğrendikleri şiirleri, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı ve Cumhuriyet'in 100. yılını kutlamak için okudu.

        İlçeye bağlı Çiftlik köyünde Cumhuriyet'in 100. yılını kutlamak isteyen vatandaşlar köyde çocuk olmayınca kendileri etkinlik yapmaya karar verdi.

        Öğrenci olmadığı için kapatılan köy okulu önünde ellerinde Türk bayraklarıyla toplanan köylüler arasından yaşları 60 ve üzeri olan teyzeler, çocukken öğrendikleri şiirleri okudu.

        Teyzelerin şiir okuması bir vatandaş tarafından cep telefonu ile kaydedildi.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Baltayla eşini katletmişti! "Pes" dedirten gerekçe!
        Baltayla eşini katletmişti! "Pes" dedirten gerekçe!
        3 çocuk babasıydı! Park kavgası kanlı bitti!
        3 çocuk babasıydı! Park kavgası kanlı bitti!
        Kaza sonrası alev alan aracı bırakıp kaçtılar!
        Kaza sonrası alev alan aracı bırakıp kaçtılar!
        SGK'nın açığı 3’e katlanacak
        SGK'nın açığı 3’e katlanacak
        DK 42: Gol iptal edilmeli mi?
        DK 42: Gol iptal edilmeli mi?
        Belediyeye ait asfalt malzemelerini çaldılar!
        Belediyeye ait asfalt malzemelerini çaldılar!
        "MHK yatsın kalksın Kartal'a şükretsin"
        "MHK yatsın kalksın Kartal'a şükretsin"
        Kız arkadaşıyla oturuyordu! Kurşun yağmuru!
        Kız arkadaşıyla oturuyordu! Kurşun yağmuru!
        "Dualarınıza ihtiyacım var"
        "Dualarınıza ihtiyacım var"
        İsrail'den gelen uçak Dağıstan’ı karıştırdı
        İsrail'den gelen uçak Dağıstan’ı karıştırdı
        Ünlü oyuncuların aşk gecesi
        Ünlü oyuncuların aşk gecesi
        Çalışanı karnından bıçakladı! Restoranda dehşet!
        Çalışanı karnından bıçakladı! Restoranda dehşet!
        Eksik Kartal çıkış arıyor!
        Eksik Kartal çıkış arıyor!
        İSKİ, baraj doluluk oranını açıklandı! İşte kritik veri!
        İSKİ, baraj doluluk oranını açıklandı! İşte kritik veri!
        Cumhuriyeti konserlerle kutladılar
        Cumhuriyeti konserlerle kutladılar
        Türkiye'nin tamamı güneşli, yağış yok
        Türkiye'nin tamamı güneşli, yağış yok
        Türkiye'nin 100 yıllık otomotiv serüveni
        Türkiye'nin 100 yıllık otomotiv serüveni
        İsrail hastaneyi bombalamakla tehdit ediyor
        İsrail hastaneyi bombalamakla tehdit ediyor
        Boğaz'da 100. yıl kutlaması
        Boğaz'da 100. yıl kutlaması
        Türkiye'nin dört bir yanında 100'üncü yıl coşkusu
        Türkiye'nin dört bir yanında 100'üncü yıl coşkusu

        Benzer Haberler

        Tokat'ta FETÖ'ye yönelik "Kıskaç" operasyonunda 1 kişi tutuklandı
        Tokat'ta FETÖ'ye yönelik "Kıskaç" operasyonunda 1 kişi tutuklandı
        KÖYLÜ KADINLAR ÇOCUKKEN EZBERLEDİKLERİ ŞİİRLERLE CUMHURİYETİ KUTLADI
        KÖYLÜ KADINLAR ÇOCUKKEN EZBERLEDİKLERİ ŞİİRLERLE CUMHURİYETİ KUTLADI
        Köylü kadınlar çocukken ezberledikleri şiirlerle Cumhuriyeti kutladı
        Köylü kadınlar çocukken ezberledikleri şiirlerle Cumhuriyeti kutladı
        Tokat'ta devrilen otomobildeki 2 kişi yaralandı
        Tokat'ta devrilen otomobildeki 2 kişi yaralandı
        Tokat'ta çiftçiler Cumhuriyet'in 100. yılı kutladı
        Tokat'ta çiftçiler Cumhuriyet'in 100. yılı kutladı
        Erbaa Belediye Başkanı Karagöl, 21 yıl önce kendisine yazılan mektubu tesli...
        Erbaa Belediye Başkanı Karagöl, 21 yıl önce kendisine yazılan mektubu tesli...