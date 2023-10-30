Zile Belediye Başkanı Sargın, Cumhuriyet Bayramı'nı şiirle kutlayan teyzelere bayrak hediye etti Tokat'ın Zile Belediye Başkanı Şükrü Sargın, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı ve Cumhuriyet'in 100. yılını şiir okuyarak kutlayan teyzelere Türk bayrağı hediye etti.

Tokat'ın Zile Belediye Başkanı Şükrü Sargın, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı ve Cumhuriyet'in 100. yılını şiir okuyarak kutlayan teyzelere Türk bayrağı hediye etti.

Sargın, Çiftlik köyünde, Cumhuriyet'in 100. yılını kutlamak için köy okulu önünde bir araya gelen ve çocukken öğrendikleri şiirleri okuyan kadınları ziyaret etti.

Yöresel kıyafetleriyle şiir okuyan ve cep telefonuyla kaydedilen görüntüleri ilgi gören teyzelerle sohbet eden Sargın, şiir okuyan kadınlarla birlikte köylülere Türk bayrağı ve 100. Yıl logolu şapka hediye etti.

Sargın, "Cumhuriyet'i nasıl kazandığımızı görüyorsunuz. Bugün kendilerini ziyaret ederek sevinçlerine ortak olmak istedik. Atam sen rahat uyu. Senin açtığın yolda, eli öpülesi bu kadınlarımız olduğu sürece Türkiye Cumhuriyet'i yaşamaya devam edecektir." dedi.