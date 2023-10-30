Tokat Valisi Hatipoğlu, Cumhuriyet Bayramı'nı şiirle kutlayan kadınları ziyaret etti Tokat Valisi Numan Hatipoğlu, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı ve Cumhuriyet'in 100. yılını şiir okuyarak kutlayan kadınları ziyaret etti.

Tokat Valisi Numan Hatipoğlu, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı ve Cumhuriyet'in 100. yılını şiir okuyarak kutlayan kadınları ziyaret etti.

Hatipoğlu, ilçeden çocuklarla Çiftlik köyünde, Cumhuriyet'in 100. yılını kutlamak için köy okulu önünde bir araya gelen ve çocukken öğrendikleri şiirleri okuyan kadınları ziyaret etti.

Yöresel kıyafetleriyle şiir okuyan ve cep telefonuyla kaydedilen görüntüleri ilgi gören vatandaşlarla sohbet eden Hatipoğlu, kendisinin de devlet görevlisi olarak yaklaşık 26 yıldır Cumhuriyet Bayramlarını kutladığını söyledi.

Hatipoğlu, kendisinin Anadolu'nun ücra bir kasabasından yetişmiş birisi olduğunu belirterek, şöyle konuştu:

"Şimdiye kadarki en anlamlı bayramlardan birini de burada sizlerle birlikte ifa ediyoruz açıkçası. Buralardan çıkıp gidip bir yerlerde olmak, hizmet etmek. Yaklaşık 30 yıldır devlet memuru olarak ülkemizin değişik yerlerinde hizmet ettim, işte bu hizmetin hülasasını burada ablalarımızla birlikte, sizlerle birlikte Çiftlik köy sakinleriyle birlikte geçiriyoruz. Çünkü Cumhuriyet idealinin en ücra köylerimizde bile nasıl neşet ettiğini, nasıl geliştiğini, aynı zamanda bizlere neler kazandırdığını bizzat sizlerle birlikte yaşadık. Sizlerle gurur duyuyorum demek yanlış, ben sizlerin evladı olmakla gurur duyduğumu ifade ediyorum."

Şiir okuyan kadınlardan 72 yaşındaki Sati Kariyel de 60 yıl önce ezberlediği şiiri okuduğunu ifade ederek, "Geçen gün Cumhuriyet şiirini okudum. Ara ara bu şiiri okuyordum. Bazen mikrofon tutan olsa da şiiri okusam diyordum. Okuduğum şiiri ilkokulda ezberledim, elime gelenleri çok okuyorum. Bu fikir Ayşe'den çıktı, biz de olur dedik, yaptık, güzel de oldu." ifadesini kullandı.

Ayşe Verim ise "Televizyondan izlerken biz neden bir kutlama yapmayalım dedik. Ne yapabiliriz değişik, aklıma bu geldi. Komşulara, akrabalarıma söyledim, onlar da 'Geliriz' dediler. Okula geldik, bayrak astık, sonrası kendiliğinden gelişti. İyi ki de yapmışım." diye konuştu.

Kadınlar, Vali Hatipoğlu için sosyal medyada gündem olan şiirleri tekrar okudu.