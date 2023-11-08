TOGÜ ev sahipliğinde düzenlenen Üniversite Tanıtım Günleri'ne 15 üniversite katıldı

Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi (TOGÜ) ev sahipliğinde düzenlenen 2. AR-GE Proje Pazarı ve Üniversite Tanıtım Günleri gerçekleştirildi.

Anadolu Üniversiteler Birliğine bağlı Tokat'ın yanı sıra Amasya, Kayseri, Sivas, Niğde, Yozgat, Kırşehir, Nevşehir, Malatya, Erzincan ve Elazığ'da bulunan 15 üniversitenin katıldığı etkinlikte tarım, inşaat, geri dönüşüm, dron gibi farklı alanlarda geliştirilen projeler de sergilendi.

TOGÜ Rektörü Prof. Dr. Fatih Yılmaz, 15 Temmuz Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen etkinlikte gazetecilere, TEKNOFEST gençliği yetiştirmeyi hedeflediklerini söyledi.

Bu yıl etkinliklerine 220'ye yakın proje için başvuru geldiğini belirten Yılmaz, "Bu projelerden 170'i proje değerlendirmeye alındı. Açılan stantlarda değişik üniversitelerden öğrencilerimiz, akademisyenlerimiz ve girişimcilerimiz projelerini sunuyor. Türkiye’nin yeni yüzyılında TEKNOFEST gençliği yetiştirme hedefinde olan bir üniversite olarak, öğrencilerimizin, girişimcilerimizin ve akademisyenlerimizin projelerini desteklemek istiyoruz. Onların projelerini daha görünür kılmak istiyoruz." dedi.