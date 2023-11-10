Büyük Önder Atatürk, Almus'ta anıldı

Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk, ebediyete intikalinin 85. yılında Tokat'ın Almus ilçesinde törenle anıldı.

Hükümet Konağı önündeki Atatürk Anıtı'na Kaymakam Emre Çömen ve Belediye Başkanı Bekir Özer tarafından çelenk sunulmasının ardından saat 09.05'te sirenlerin çalmasıyla saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.

Daha sonra Almus Cumhuriyet Yatılı Bölge Ortaokulu konferans salonunda devam eden programda öğrenciler oratoryo sundu, Atatürk'ün sevdiği şarkılar seslendirildi.

İlçede düzenlenen yarışmalarda dereceye giren öğrencilere hediyelerinin verilmesinin ardından program sona erdi.

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