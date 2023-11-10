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        Büyük Önder Atatürk, Almus'ta anıldı

        Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk, ebediyete intikalinin 85. yılında Tokat'ın Almus ilçesinde törenle anıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.11.2023 - 13:37 Güncelleme: 10.11.2023 - 13:40
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        Büyük Önder Atatürk, Almus'ta anıldı
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        Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk, ebediyete intikalinin 85. yılında Tokat'ın Almus ilçesinde törenle anıldı.

        Hükümet Konağı önündeki Atatürk Anıtı'na Kaymakam Emre Çömen ve Belediye Başkanı Bekir Özer tarafından çelenk sunulmasının ardından saat 09.05'te sirenlerin çalmasıyla saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.

        Daha sonra Almus Cumhuriyet Yatılı Bölge Ortaokulu konferans salonunda devam eden programda öğrenciler oratoryo sundu, Atatürk'ün sevdiği şarkılar seslendirildi.

        İlçede düzenlenen yarışmalarda dereceye giren öğrencilere hediyelerinin verilmesinin ardından program sona erdi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tokat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tokat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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