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        Başçiftlik'te Filistin İçin Hayır Çarşısı kuruldu

        Tokat'ın Başçiftlik ilçesinde, İsrail'in saldırısı altındaki Gazze'ye destek olmak amacıyla "Hayır Çarşısı" oluşturuldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.12.2023 - 15:15 Güncelleme: 15.12.2023 - 15:17
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        Başçiftlik'te Filistin İçin Hayır Çarşısı kuruldu
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        Tokat'ın Başçiftlik ilçesinde, İsrail'in saldırısı altındaki Gazze'ye destek olmak amacıyla "Hayır Çarşısı" oluşturuldu.

        Başçiftlik Kaymakamlığı koordinesinde Başçiftlik Belediye Başkanlığı, İlçe Müftülüğü ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünün katkılarıyla Başçiftlik Merkez Camisi avlusunda Hayır Çarşısı açıldı.

        Gönüllüler tarafından yöresel yiyeceklerin yanı sıra hediyelik eşyaların da satışa sunulduğu Hayır Çarşısı'ndan elde edilecek gelir, Filistin'e bağışlanacak.

        Başçiftlik Belediye Başkanı Murat Tunçel, pek çok kurumun desteğiyle düzenlenen Hayır Çarşısı'na büyük katkı sağlayan kadınlara teşekkür ederek, "İlçemiz insanı, hayır işi olduğunda her daim koşarak gelmektedir. Bugün de böyle oldu. Filistin'de insanlık dramı yaşanırken bir yaraya merhem olmak için düzenlediğimiz hayır işinde emeği geçen herkese şükranlarımı sunuyorum." dedi.

        Hayır Çarşısı'na Kaymakam Gönül Uçar, İlçe Müftüsü Hüseyin Kılıç, İlçe Milli Eğitim Müdürü Cevdet Avşar ile daire amirleri ve vatandaşlar katıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

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