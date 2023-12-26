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        Şehit Piyade Sözleşmeli Er Yasin Karaca'nın cenazesi, Tokat'ta toprağa verildi

        Irak'ın kuzeyinde bölücü terör örgütü tarafından düzenlenen saldırıda şehit olan 23 yaşındaki Piyade Sözleşmeli Er Yasin Karaca, Tokat'ın Almus ilçesinde son yolculuğuna uğurlandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.12.2023 - 13:57 Güncelleme: 26.12.2023 - 14:05
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        Şehit Piyade Sözleşmeli Er Yasin Karaca'nın cenazesi, Tokat'ta toprağa verildi
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        Irak'ın kuzeyinde bölücü terör örgütü tarafından düzenlenen saldırıda şehit olan 23 yaşındaki Piyade Sözleşmeli Er Yasin Karaca, Tokat'ın Almus ilçesinde son yolculuğuna uğurlandı.

        Almus Devlet Hastanesi morgundan alınan şehit Karaca'nın Türk bayrağına sarılı tabutu, silah arkadaşlarını tarafından Ormandibi köyü meydanına getirildi.

        Burada düzenlenen törende öz geçmişinin okunmasının ardından İl Müftüsü Esat Yapıcı tarafından öğle vakti kılınan cenaze namazı sonrası şehit Karaca'nın cenazesi, köy mezarlığında toprağa verildi.

        Cenazeye şehidin babası Ahmet, annesi Zahide Karaca ve yakınlarının yanı sıra Tokat Valisi Numan Hatipoğlu, AK Parti Tokat Milletvekilleri Yusuf Beyazıt, Mustafa Arslan ve Cüneyt Aldemir, MHP Tokat Milletvekili Yücel Bulut, CHP Tokat Milletvekili Kadim Durmaz, Tokat Belediye Başkanı Eyüp Eroğlu, 48. Piyade Alay Komutanı Albay Salih Çetintürk, İl Emniyet Müdürü Armağan Adnan Erdoğan, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Sabri Küyük ile vatandaşlar katıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tokat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tokat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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