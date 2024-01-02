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        Tokat'ta zincirleme trafik kazasında 2 kişi yaralandı

        Tokat'ta üç aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 2 kişi yaralandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.01.2024 - 15:54 Güncelleme: 02.01.2024 - 16:02
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        Tokat'ta zincirleme trafik kazasında 2 kişi yaralandı
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        Tokat'ta üç aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 2 kişi yaralandı

        T.T. ( (59) yönetimindeki 58 ABS 341 plakalı otomobil, Tokat-Niksar kara yolu Musapınar köyü mevkisinde O.D. (44) idaresindeki 60 PC 204 plakalı kamyonet ve M.A'nın (49) kullandığı plakası henüz öğrenilemeyen kamyonetle çarpıştı.

        Kazada, sürücü T.T. ile yanındaki H.T. (62) yaralandı.

        Yaralılar, ambulanslarla Niksar Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tokat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tokat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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