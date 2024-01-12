Tokat'ta uyuşturucu operasyonunda 5 kişi tutuklandı

Tokat'ın Erbaa ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 6 kişiden 5'i tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyon gerçekleştirdi.

Operasyonda gözaltına alınan 6 zanlının adreslerinde yapılan aramada, 36 gram uyuşturucu, 110 sentetik ecza hapı ve 3 gram esrar ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 5’i tutuklandı, 1'i adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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