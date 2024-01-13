Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Tokat Haberleri

        Tokat'ta "Gazze için acil ateşkes" etkinliği düzenlendi

        Tokat'ın Niksar ilçesinde, "Gazze için acil ateşkes" programında İsrail'in Filistin'e yönelik saldırıları kınandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.01.2024 - 17:15 Güncelleme: 13.01.2024 - 17:20
        ABONE OL
        ABONE OL
        Tokat'ta "Gazze için acil ateşkes" etkinliği düzenlendi
        ABONE OL
        ABONE OL

        Tokat'ın Niksar ilçesinde, "Gazze için acil ateşkes" programında İsrail'in Filistin'e yönelik saldırıları kınandı.

        Saat Kulesi önünde toplanan Milli İrade Platformu üyeleri, "Şehitler ölmez, vatan bölünmez", "Kahrolsun PKK", "Kassam'a selam, direnişe devam" şeklinde slogan attı.

        Etkinlikte Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde teröristlerle çıkan çatışmada şehit olan Mehmetçiklerle İsrail'in saldırılarında yaşamını yitiren Filistinliler için dua edildi.

        Niksar İmam Hatip Lisesi Mezunları ve Mensupları Derneği Başkanı Celal Şahin, burada yaptığı konuşmada, hain saldırılar neticesinde yüreklerini dağlayan büyük bir acı içinde olduklarını belirterek, "Terör örgütünün alçakça saldırıları sonucunda şehitler verdik, yüreğimiz yanıyor. Canlarını vatan için feda eden aziz şehitlerimize Allah'tan rahmet, ailelerine ve milletimize başsağlığı, yaralı askerlerimize yüce Allah'tan acil şifalar diliyoruz . Milletimizin birlik ve beraberliği, terör örgütlerine karşı en güçlü silahımızdır. Devletimiz bu mücadelede asla geri adım atmayacak, terörü kökten temizleyene kadar kararlılıkla devam edecek, bundan eminiz. Şehitlerimizin kanı yerde kalmayacak, milletimizin güvenliği için her türlü önlemi devletimiz alacaktır." dedi.

        Gazze'de insanlık tarih boyunca görülen en büyük zulümlerden birine şahitlik edildiğini anlatan Şahin, şunları kaydetti:

        "İşgalci İsrail terör devleti, kadın, çocuk, yaşlı ve sivil ayırt etmeksizin Gazze'de soykırım suçu işliyor. Yaşanan bu işgal ve soykırım, vicdan sahibi yürekleri kanatıyor, başta bölgemiz ve Orta Doğu olmak üzere tüm dünyanın huzuruna kastediyor. Dünya vicdanı Filistin’le, Kudüs ile Gazze ile imtihan olmaktadır. Bugün sessiz kalan kim varsa soykırıma ortaktır. Filistin’de, 10 binden fazlası çocuk, 7 binden fazlası ise kadın olmak üzere 23 bini aşkın insan hayatını kaybetti, 60 binden fazla kişi yaralanırken, 8 bin kişi ise kayıp."

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tokat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tokat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Dolmabahçe'de güvenlik zirvesi
        Dolmabahçe'de güvenlik zirvesi
        TSK'dan Kuzey Irak'a hava harekatı
        TSK'dan Kuzey Irak'a hava harekatı
        Şehitler için ilk tören!
        Şehitler için ilk tören!
        Şehitlerimizin şehadet haberi aile ocaklarına ulaştı
        Şehitlerimizin şehadet haberi aile ocaklarına ulaştı
        MSB acı haberi duyurdu: 9 şehit
        MSB acı haberi duyurdu: 9 şehit
        AK Parti, CHP ve İYİ Parti seçim çalışmalarını iptal etti
        AK Parti, CHP ve İYİ Parti seçim çalışmalarını iptal etti
        Şehitlerimizin acısını paylaştılar
        Şehitlerimizin acısını paylaştılar
        Hamas liderleri için ekip mi kuruldu?
        Hamas liderleri için ekip mi kuruldu?
        2 kız kardeş zehirlenip ölmüştü! Firmadan açıklama!
        2 kız kardeş zehirlenip ölmüştü! Firmadan açıklama!
        Tottenham'dan Ndombele kararı!
        Tottenham'dan Ndombele kararı!
        ABD'de kutup soğukları: 2 kişi öldü
        ABD'de kutup soğukları: 2 kişi öldü
        Buse Terim'i sinirlendiren soru... "190 bin dolar verdim! Babama sormadım!"
        Buse Terim'i sinirlendiren soru... "190 bin dolar verdim! Babama sormadım!"
        Süper Lig'den 2 transfer yapıyor!
        Süper Lig'den 2 transfer yapıyor!
        Baba oğul kavgası ölümle bitti!
        Baba oğul kavgası ölümle bitti!
        Fernando Santos'un 11'i
        Fernando Santos'un 11'i
        EYT’liler ek zamdan yararlanacak mı?
        EYT’liler ek zamdan yararlanacak mı?
        Soğuktan korumak için kuzularına kazak giydirdi
        Soğuktan korumak için kuzularına kazak giydirdi
        DSÖ'den Covid-19 uyarısı! Hızla yayılıyor...
        DSÖ'den Covid-19 uyarısı! Hızla yayılıyor...
        Son durakta fark edildi! Babaanne torununu otobüste unuttu!
        Son durakta fark edildi! Babaanne torununu otobüste unuttu!
        Semih'e Ada'dan talip!
        Semih'e Ada'dan talip!

        Benzer Haberler

        Tokat'ta Gençler Satranç İl Şampiyonası başladı
        Tokat'ta Gençler Satranç İl Şampiyonası başladı
        Tokatlı 80 yaşındaki kalay ustası, mesleğini 70 yıldır sürdürüyor
        Tokatlı 80 yaşındaki kalay ustası, mesleğini 70 yıldır sürdürüyor
        Tokat'ta uyuşturucu operasyonunda 5 kişi tutuklandı
        Tokat'ta uyuşturucu operasyonunda 5 kişi tutuklandı
        Tokat'ta otomobil ile işçi servisi çarpıştı, 11 kişi yaralandı
        Tokat'ta otomobil ile işçi servisi çarpıştı, 11 kişi yaralandı
        Tokat'ta uyuşturucu operasyonunda 1 kişi tutuklandı
        Tokat'ta uyuşturucu operasyonunda 1 kişi tutuklandı
        Tokat´ta uyuşturucu operasyonu; 5 tutuklama
        Tokat´ta uyuşturucu operasyonu; 5 tutuklama