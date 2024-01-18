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        Tokat'ta sis etkili oldu

        Tokat'ta sis ulaşımı olumsuz etkiledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.01.2024 - 10:05 Güncelleme: 18.01.2024 - 10:05
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        Tokat'ta sis etkili oldu
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        Tokat'ta sis ulaşımı olumsuz etkiledi.

        Sis nedeniyle Tokat-Turhal kara yolunda görüş mesafesi 20 metreye kadar düştü.

        Kent merkezini de sis tabakası kapladı.

        Sis yüzünden ilerlemekte güçlük çeken sürücüler, trafik ekiplerince dikkatli olmaları konusunda uyarıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tokat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tokat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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