Tokat'ta sis etkili oldu

Tokat'ta sis ulaşımı olumsuz etkiledi.

Sis nedeniyle Tokat-Turhal kara yolunda görüş mesafesi 20 metreye kadar düştü.

Kent merkezini de sis tabakası kapladı.

Sis yüzünden ilerlemekte güçlük çeken sürücüler, trafik ekiplerince dikkatli olmaları konusunda uyarıldı.

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