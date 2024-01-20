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        Tokat'ta üretilen çatı çıkış kapağı 6 ülkeye gönderiliyor

        Tokat'ın Turhal ilçesinde faaliyet gösteren fabrikada üretilen çatı çıkış kapağı, 6 ülkeden alıcı buluyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.01.2024 - 14:48 Güncelleme: 20.01.2024 - 14:55
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        Tokat'ta üretilen çatı çıkış kapağı 6 ülkeye gönderiliyor
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        Tokat'ın Turhal ilçesinde faaliyet gösteren fabrikada üretilen çatı çıkış kapağı, 6 ülkeden alıcı buluyor.

        Turhal Organize Sanayi Bölgesinde bulunan firmanın sahibi Recep Demir, AA muhabirine, işletmelerinin 1985 yılında kurulduğunu söyledi.

        İşletmelerinde çatı çıkış kapağı ürettiklerini belirten Demir, "Bunun yanı sıra yağmur oluğu aksesuarlarını üretiyoruz. İç piyasanın yanı sıra Balkan ve Asya ülkelerine gönderiyoruz. Arnavutluk, Kosova, Karadağ, Azerbaycan, Özbekistan ve Kırgızistan'a ihracat yapıyoruz." dedi.

        Önceden inşaat ustalarının ağaçtan kasa yaparak çatıya çıkışın üstünü metal saç ile kapattıklarını anlatan Demir, "Bu da ürünün su sızdırmazlığı konusunda sıkıntılar yaşatıyordu. Ürettiğimiz ürün tek parça olduğu için su sızdırma problemi oluşmuyor. Bu yüzden tercih ediliyor. Fabrikamızda günlük 200 ila 220 arasında çatı çıkış kapağı üretiyoruz. İç pazarda 900 liradan satıyoruz. Yurt dışında ise 40 avrodan alıcı buluyor. Yıllık üretimimizin yüzde 60 ila 70'ini ihraç ediyoruz. Turhal ekonomisine yılda 60 ila 70 milyon liralık katkı sağlıyoruz." ifadelerini kullandı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tokat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tokat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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