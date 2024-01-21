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        Tokat'ta su kuyusuna düşen keçiyi itfaiye kurtardı

        Tokat'ın Erbaa ilçesinde su kuyusuna düşen keçiyi itfaiye ekipleri kurtardı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.01.2024 - 13:07 Güncelleme: 21.01.2024 - 13:07
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        Tokat'ta su kuyusuna düşen keçiyi itfaiye kurtardı
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        Tokat'ın Erbaa ilçesinde su kuyusuna düşen keçiyi itfaiye ekipleri kurtardı.

        Osmangazi Mahallesi'nde Osman Kayabaşı'na ait keçi, otlarken yaklaşık 7 metrelik su kuyusuna düştü.

        Kendi imkanları ile keçiye ulaşamayan hayvan sahipleri, durumu Erbaa Belediyesi itfaiye ekiplerine haber verdi.

        İtfaiye ekipleri, merdivenle kuyuya inerek keçiyi bağlayıp yukarı çekti.

        Ekipler, kurtardıkları keçiyi diğer keçilerin yanına saldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tokat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tokat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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