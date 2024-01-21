Tokat'ta su kuyusuna düşen keçiyi itfaiye kurtardı

Tokat'ın Erbaa ilçesinde su kuyusuna düşen keçiyi itfaiye ekipleri kurtardı.

Osmangazi Mahallesi'nde Osman Kayabaşı'na ait keçi, otlarken yaklaşık 7 metrelik su kuyusuna düştü.

Kendi imkanları ile keçiye ulaşamayan hayvan sahipleri, durumu Erbaa Belediyesi itfaiye ekiplerine haber verdi.

İtfaiye ekipleri, merdivenle kuyuya inerek keçiyi bağlayıp yukarı çekti.

Ekipler, kurtardıkları keçiyi diğer keçilerin yanına saldı.

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