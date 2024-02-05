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        Şehit Jandarma Uzman Onbaşı Osman Karaca kabri başında anıldı

        Tokat'ta şehit Jandarma Uzman Onbaşı Osman Karaca, şehadetinin 4. yılında kabri başında anıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.02.2024 - 15:22 Güncelleme: 05.02.2024 - 15:27
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        Şehit Jandarma Uzman Onbaşı Osman Karaca kabri başında anıldı
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        Tokat'ta şehit Jandarma Uzman Onbaşı Osman Karaca, şehadetinin 4. yılında kabri başında anıldı.

        Van'da 05 Şubat 2020 tarihinde çığ düşmesi sonucu şehit olan Jandarma Uzman Onbaşı Osman Karaca için Çevreli beldesinde mevlit okutuldu.

        Mevlidin ardından şehit Karaca'nın kabri ziyaret edilerek dua edildi.

        Anma programına, şehidin yakınları ile Tokat Vali Yardımcısı Kaya Çelik, Almus Kaymakamı Emre Çömen, Çevreli Belediye Başkanı Sadi Ertan Soysal, kurum amirleri ve vatandaşlar katıldı.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tokat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tokat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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