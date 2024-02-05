Şehit Jandarma Uzman Onbaşı Osman Karaca kabri başında anıldı

Anma programına, şehidin yakınları ile Tokat Vali Yardımcısı Kaya Çelik, Almus Kaymakamı Emre Çömen, Çevreli Belediye Başkanı Sadi Ertan Soysal, kurum amirleri ve vatandaşlar katıldı.

Van'da 05 Şubat 2020 tarihinde çığ düşmesi sonucu şehit olan Jandarma Uzman Onbaşı Osman Karaca için Çevreli beldesinde mevlit okutuldu.

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