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        Tokat Valisi Abdullah Köklü görevine başladı

        Cumhurbaşkanlığı kararnamesi ile Tokat Valiliğine atanan Abdullah Köklü, görevine başladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.07.2024 - 12:53 Güncelleme: 24.07.2024 - 12:55
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        Tokat Valisi Abdullah Köklü görevine başladı
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        Cumhurbaşkanlığı kararnamesi ile Tokat Valiliğine atanan Abdullah Köklü, görevine başladı.

        Valilik binası önündeki törende, vali yardımcıları, kaymakamlar ve il protokolü tarafından karşılanan Vali Abdullah Köklü, tören mangasını selamladı.

        Valilik Şeref Defteri'ni imzalayan Vali Abdullah Köklü, makamında yaptığı açıklamada, "Devletimizin sağladığı imkanları en etkin ve verimli şekilde kullanarak, şeffaf ve adil bir anlayışla, kapımız her zaman siz değerli Tokatlı hemşehrilerime açık olacak, ihtiyaç ve beklentilerinizi dinleyerek şehrimizin imarı ve ihyası için elimizden geleni yapacağız." dedi.

        Tokat'ta olmaktan mutlu olduğunu ifade eden Köklü, şunları kaydetti:

        "Devletimizin desteğine ve şefkatine daha çok ihtiyacı olan şehit ailelerimiz ve gazilerimiz, ihtiyaç sahibi vatandaşlarımız, kimsesiz-yetim çocuklarımız, engellilerimiz ve yaşlılarımızla bir arada olmaya özen göstereceğiz. Memleketimizin bu güzel coğrafyasında siz kıymetli Tokatlı hemşehrilerimize hizmet etmek benim için anlamlı ve özel olacak. Bu vesileyle tekrar bana güvenen ve bu görevi layık gören Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’a, İçişleri Bakanımız Sayın Ali Yerlikaya’ya şükranlarımı sunuyorum. Tokat’ımızda benden önce görev yapmış olan tüm kıymetli valililerimize emekleri ve hizmetleri için teşekkür ediyorum."

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tokat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tokat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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