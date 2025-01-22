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        Tartıştığı arkadaşını tabancayla vurdu; o anlar kamerada

        TOKAT'ın Erbaa ilçesinde tartıştığı arkadaşı Mustafa E.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 22.01.2025 - 10:46 Güncelleme: 22.01.2025 - 10:50
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        Tartıştığı arkadaşını tabancayla vurdu; o anlar kamerada
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        TOKAT’ın Erbaa ilçesinde tartıştığı arkadaşı Mustafa E.’yi (40) bacağından tabancayla vuran Onur Ç. (37) ile kaçmasına yardımcı olan O.S., Çorum’da yakalandı. Olay anı, bölgedeki bir kişi tarafından cep telefonuyla görüntülendi.

        Olay, dün saat 23.30 sıralarında Cumhuriyet Mahallesi Erek Caddesi’nde meydana geldi. Onur Ç. ile arkadaşı Mustafa E. arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesiyle Onur Ç., belindeki tabancayla Mustafa E.’ye 2 el ateş edip, kaçtı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Bacağından yaralanan Mustafa E., sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından Erbaa Devlet Hastanesi’ne götürüldü, buradan da Tokat Devlet Hastanesi’ne sevk edildi.

        Olayla ilgili çalışma başlatan polis ekipleri, otomobiliyle kaçan Onur Ç.’nin araç değiştirip, şehir dışına çıktığını tespit etti. Soruşturmayı derinleştiren ekipler, şüpheliyi ve onunla şehir dışına çıkan O.S.’yi Çorum’un Sungurlu ilçesinde yakalayıp, gözaltına aldı. Şüphelinin arkadaşını vurduğu anlar, çevredeki bir kişi tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

        Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tokat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tokat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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