Eğitim-Bir-Sen Tokat 1 Nolu Şube, iş yeri temsilcileri eğitim toplantısı düzenledi

Eğitim-Bir-Sen Tokat 1 Nolu Şube tarafından iş yeri temsilcileri eğitim toplantısı yapıldı.

Şube yönetimince, Tokat Merkez , Artova, Almus, Niksar, Sulusaray, Yeşilyurt ve Zile ilçelerinde bulunan iş yeri temsilcileriyle bir otelde 180 kişiyle bir araya gelinerek temsilciler eğitiminin ilki gerçekleştirildi.

İş yeri temsilcileri eğitimi programı kapanış programında değerlendirme konuşması yapan Şube Başkanı Şaban Ceylan, "Eğitim çalışanlarının haklarını savunma yolunda ve milletle, değerlerimizle kavgalı olan kişi ve kurumlarla daha etkili ve dinamik bir teşkilat yapısını inşa etme hedefiyle verdiğimiz mücadeleyi büyüteceğiz." dedi.